Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Türkiye ile İngiltere arasında kritik görüşme... Hakan Fidan, Cameron ile görüştü

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron'a, Orta Doğu’da kalıcı barış için Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

    Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Türkiye ile İngiltere arasında kritik görüşme... Hakan Fidan, Cameron ile görüştü
    Türkiye, İngiltere, Hakan Fidan, David Cameron, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İngiltereli mevkidaşıyla İstanbul'da görüştü.

    Dışişleri Bakanlığının İstanbul Temsilciliğindeki görüşmede, başta Gazze olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.

    Fidan ve Cameron, 90 dakika baş başa görüşmelerinin ardından, çalışma yemeği formatında heyetler arası görüşmeye geçti.

    Dışişleri Bakanı Fidan’ın Orta Doğu’da kalıcı barış için Gazze’de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladığı görüşmede, NATO kapsamında müttefiklik ilişkilerine de değinildi.

    Türkiye ile İngiltere arasında kritik görüşme... Hakan Fidan, Cameron ile görüştü

    Cameron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı kararını imzalayarak, ilgili protokolü onaylamasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

    Karadeniz'in güvenliğinin önemine de değinilen görüşmede iki bakan, başta ticaret, ekonomi ve savunma sanayii olmak üzere, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılıklarını da teyit etti.

    Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    TürkiyeİngiltereHakan FidanDavid Cameron
    Haberler > Gündem > Türkiye ile İngiltere arasında kritik görüşme... Hakan Fidan, Cameron ile görüştü
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    16. cumada da yine İsrail zulmü! Namaz kılan engelli Filistinliye müdahale - GündemNamaz kılan engelli Filistinliye müdahale!Sivas'ta yolcu otobüsü kazası - GündemKastamonu'nun ardından Sivas'ta da yolcu otobüsü kazasıGörüntüler Malatya'dan... Büyük yıkım bir kez daha gözler önünde - GündemBüyük yıkım bir kez daha gözler önündeAksaray'da kadına şiddet: Boşandığı eşinin bıçaklı saldırısına uğradı - GündemBoşandığı eşinin bıçaklı saldırısına uğradıDüzce'de feci kaza, dinlenme tesisine girmek isterken can verdiler - GündemDüzce'de feci kaza, dinlenme tesisine girmek isterken can verdilerMuharrem İnce paylaştı... İşte Memleket Partisi'nin 'yerel seçim' kararı - Gündemİşte Memleket Partisi'nin 'yerel seçim' kararıKastamonu'daki otobüs kazasında ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu - GündemKastamonu'daki otobüs kazasında ölen ve yaralananların kimlikleri belli olduAraç sahipleri sakın bu hatayı yapmayın! Hiç bir şeyden habersiz 3 bin 135 TL ceza yiyebilirsiniz - GündemBu hatayı yapana 3 bin 135 TL ceza kesiliyorGayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açılıyor! İstanbul Havalimanı 30 dakikaya düşecek - GündemGayrettepe-Kağıthane Metro Hattı açılıyor'100 lira için değer mi?' diyerek isyan etti: Yaşıtları hacca gidiyor, bizimki çalıyor - Gündem'100 lira için değer mi?' diyerek isyan etti: Yaşıtları hacca gidiyor, bizimki çalıyor
    Sonraki Haber Yükleniyor...