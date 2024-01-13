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    Türkiye kahraman şehitlerini dualarla son yolculuğuna uğurluyor

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehit ailelerinin ocaklarına ateş düşerken, kahramanlar son yolculuklarına uğurlanmaya başlandı. Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir memleketi Kahramanmaraş’ta ebediyete uğurlandı.

    Türkiye kahraman şehitlerini dualarla son yolculuğuna uğurluyor
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit bölgesinde hain terör örgütü eli kanlı PKK'lı teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi sonrası çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Türk Ordusu hain saldırıya misliyle karşılık verdi. Kahramanların baba ocağına ateş düşerken, şehit askerler son yolculuklarına uğurlanmaya başlandı.

    KAHRAMANMARAŞ ŞEHİDİNİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

    Teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir, memleketi Kahramanmaraş’ta dualarla ebediyete uğurlandı.

    Şehit Müslüm Özdemir için Dulkadiroğlu ilçesi Şerefoğlu Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından şehidin öz geçmişi okundu. Şehidin cenaze namazını İl Müftüsü Abdurrahman Kotan kıldırdı. Helalliğin alınmasının ardından askerlerin omuzlarına alınan Şehit P. Söz. Er. Müslüm Özdemir’in cenazesi dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine sivil ve askeri erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

    Türkiye kahraman şehitlerini dualarla son yolculuğuna uğurluyor

    2 kız kardeşi olan ve 1 yıl önce göreve başlayan şehit Özdemir’in tek isteğinin ise depremde yıkılan evlerinin yerine yeni ev almak olduğu öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ŞehitKahramanmaraşAsker
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