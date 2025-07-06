Türkiye kavrulacak, sıcaklık rekor kıracak! İstanbul, Ankara, İzmir... Bu saatlere dikkat

Yeni hafta sıcak hava ile başlayacak, çarşamba gününe kadar etkisini artırarak devam edecek. Mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkacak sıcaklıklar için gün gün uyaran uzmanlar, saat vererek 'dışarı çıkmayın' dedi. Peki hangi gün, hava kaç derece olacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir dahil il il tahminler...

Temmuz ayının ilk günlerinde yurdun bir kesimi aşırı sıcaklarla boğuşurken, diğer bir kesimde ise şiddetli sağanak ve kar yağışı hakim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) önümüzdeki hafta için tahminlerini açıkladı, gün gün kırmızı alarm verilen illeri sıraladı. Buna göre; sıcaklıklar etkisini artıracak ve mevsim normallerinin çok üzerinde seyredecek. İşte haftalık hava durumu değerlendirmesi ve il il detaylar...

SICAK HAVA ETKİLİ OLACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava tahminlerini açıkladı. Tekin, yeni haftada sıcak havanın etkili olacağını ve yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini belirtti.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini bildiren Tekin, yağışlı alanların sadece kuzeydoğu kesimlerinde olacağını söyledi.

İŞTE YAĞIŞ ALACAK OLAN BÖLGELER

Trabzon, Rize'nin iç kesimleri, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinde yarın yağış görüleceğini aktaran Tekin, "Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleri, Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'da salı günü sağanak etkili olacak. Çarşamba günü yağışlı sistem Ardahan'dan Van'a kadar hat boyunca görülecek. Perşembe ve cuma günleri ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde dar alanda yağışları göreceğiz" diye konuştu.

BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN

Tekin, yurdun iç, batı ve güney kesimlerde hava sıcaklığının yer yer 40 derecenin üzerine çıkacağını vurgulayarak, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulundu.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3 gün boyunca yağış beklentisinin söz konusu olmadığını aktaran Tekin, 3 büyükşehirde havanın az bulutlu ve açık olacağını bildirdi.

Başkentte 3 gün boyunca hava sıcaklığının 34 ila 36 derece olacağını ifade eden Tekin, "Ankara'da sıcaklık perşembe ve cuma günleri 37-38 dereceleri görecek. Sıcaklık, İstanbul'da 33-35, İzmir'de 36-38 zamanla ise 40 derece olacak" dedi.

Tekin, orman yangınlarına karşı da uyarıda bulunarak, rüzgarın sert estiği, sıcaklıkların yüksek seyrettiği, düşük nemli yerlerin yangın riski taşıdığını, bu nedenle daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.