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Türkiye modeli Afrika'da yayılıyor: Çad ve Zambiya ile askerî anlaşma

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Türkiye modeli Afrika'da yayılıyor: Çad ve Zambiya ile askerî anlaşma
Başlık ResmiTürkiye modeli Afrika'da yayılıyor: Çad ve Zambiya ile askerî anlaşma

Afrika'da savunma alanındaki etkisini artıran Türkiye, Zambiya ve Çad ile yeni askerî iş birliği anlaşmalarını TBMM'ye sundu. Anlaşmalar, askerî eğitim, savunma sanayii, istihbarat değişimi ve siber savunma gibi birçok kritik alanda ortak çalışmayı hedefliyor.

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|
Abdullah Aydemir
ABDULLAH AYDEMİR

Türkiye'nin son dönemde Afrika ülkeleri ile geliştirdiği ilişkilerde savunma sektörü başı çekerken, bu iş birliklerinin geliştirilmesi için yeni askerî anlaşmalar gündeme geliyor.

Ankara'nın, 30'dan fazla Afrika ülkesi ile askerî ve savunma alanında anlaşması bulunurken, son olarak Zambiya ve Çad ile askerî iş birliğini öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Her iki ülke ile yapılan anlaşmalar, askerî eğitim ve öğretim; tatbikat/eğitimlere veya ortak tatbikatlara katılımın sağlanması; savunma sanayii; askerî istihbarat değişimi alanlarında iş birliği yapılmasını öngörüyor.

Ayrıca lojistik iş birliği; askerî tıp ve sağlık hizmetleri; muhabere, elektronik, bilgi sistemleri ve siber savunma; barışı koruma, insani yardım, deniz haydutluğu ile mücadele operasyonları gibi alanlarda ortak çalışma yapılması hedefleniyor.

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