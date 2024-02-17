Türkiye uzaya demir atıyor! İkinci astronotun yolculuğu için geri sayım başladı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayarak yurda dönmesinin ardından gözler uzaya gidecek ikinci Türk astronota çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, "İkinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz, artık Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar uzaya gidecek" diyerek uzaya yeni yolculuğun sinyalini verdi. Türkiye'nin ikinci uzay yolcusu Tuva Cihangir Atasever olacak. Peki Tuva Cihangir Atasever ne zaman uzaya gidecek? Geri sayım başladı, işte ayrıntılar...

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 21 günlük Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevini tamamlayarak dünyaya iniş yaptı. Alper Gezeravcı'nın ufuk açıcı uzay seferinin ardından gözler bir sonraki uzay görevlerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün, "İkinci astronotumuzu da uzaya göndereceğiz, artık Mehmetler, Ayşeler, Fatmalar uzaya gidecek" diyerek uzaya yeni yolculuğun sinyalini verdi.

İKİNCİ UZAY YOLCULUĞU İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Uzaya gerçekleştirilecek ikinci yolculukta Tuva Cihangir Atasever yer alacak. Atasever peki ne zaman uzaya çıkacak? Konuyla ilgili olarak Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, tarih verdi.

7 DENEY GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kıraç, nisan ayında da ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'i yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderecekleri açıkladı. Kıraç Tuva Cihangir Atasever'in uzayda yaklaşık 7 deney gerçekleştireceğini söyledi.

Kıraç, "Nisanın ilk haftaları gibi Tuva'nın uzay yolculuğu gerçekleşecek gibi görünüyor." diye konuştu.

TUVA CİHANGİR ATASEVER KİMDİR?

Tuva Cihangir Atasever, Roketsan’da uzay fırlatma sistemleri alanında çalışan bir sistem mühendisidir.