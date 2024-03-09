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Türkiye ve Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ortak görev

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Türkiye ve Yunanistan&#039;dan Ege Denizi&#039;nde ortak görev

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MSB, TCG Anamur mayın avlama gemisinin ARIADNE-2024 Tatbikatı kapsamında Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS Evropi ile Ege Denizi'nde eğitim görevi yaptığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TCG Anamur mayın avlama gemisinin, ARIADNE-2024 Tatbikatı kapsamında Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS Evropi ile Ege Denizi'nde eğitim görevi yaptığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Türkiye ve Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ortak görev - 1. Resim

MSB'NİN AÇIKLAMASI

NATO Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 görevine iştirak eden TCG Anamur mayın avlama gemimiz, ARIADNE-2024 tatbikatı kapsamında, Yunanistan Deniz Kuvvetleri unsuru HS Evropi ile 2 Mart 2024 tarihinde Ege Denizi'nde eğitimler icra etti.

Türkiye ve Yunanistan'dan Ege Denizi'nde ortak görev - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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