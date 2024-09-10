Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Türkiye-Yunanistan sınırındaki İpsala'da gergin saatler! Sürücü vurularak durduruldu

Türkiye-Yunanistan sınırındaki İpsala'da gergin saatler! Sürücü vurularak durduruldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye ve Yunanistan sınırındaki İpsala Gümrük Kapısı'nda polise saldıran bir Yunan, açılan ateş sonucu vurularak durduruldu. Görüntülerde sürücünün motosikletli bir kişiyi daha yaraladığı görüldü.

Yunanistan uyruklu kişi, Türkiye sınırındaki İpsala Gümrük Kapısı'nda sıcak saatlerin yaşanmasına neden oldu. Aracıyla çarptığı motosikletliyi yaralayan ve polise de kesici aletle saldıran şüpheli vurularak durduruldu.

Türkiye-Yunanistan sınırındaki İpsala'da gergin saatler! Sürücü vurularak durduruldu - 1. Resim

TÜRKİYE-YUNANİSTAN SINIRINDA OLAY

Valilikten yapılan açıklamada, İpsala Gümrük Kapısı ile Yunanistan Gümrük Kapısı'nın bulunduğu ara bölgede Yunanistan uyruklu bir araç sürücüsünün, Türk vatandaşı olduğu belirlenen motosikletli bir vatandaşa çarparak yaraladığı belirtildi.

Yunanistan uyruklu araç sürücüsünün kullandığı aracın, saha içerisine ters istikametten giriş yaparak tır tescil peronu önünde x-ray giriş sırasında bulunan yabancı plakalı bir tırın yan tarafından geçmek isterken tıra ve bariyerlere çarparak durabildiği belirtilen açıklamada, "Bahse konu araç sürücüsü, aracından inerek elinde bir adet kesici alet ile polis memurlarımızın üzerine yürümüş, devamında ise polis memurlarımızca ikaz amaçlı 2 el havaya ateş edilerek, şahsın 'dur' ihtarına uymaması üzerine sağ ayağına ateş etmek suretiyle etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye-Yunanistan sınırındaki İpsala'da gergin saatler! Sürücü vurularak durduruldu - 2. Resim

YUNAN YETKİLİLER DEVREYE GİRDİ

Gözaltına alınan kişinin sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yaralanan vatandaşımızın sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konu, karşı ülke Yunanistan'daki muhataplara Ortak Temas Merkezi üzerinden resmi olarak bildirilmiş olup, aynı zamanda Edirne Yunanistan Konsolosu Valiliğimize davet edilmiş ve detaylı olarak bilgilendirilmiştir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler hassasiyetle takip edilmektedir."

Türkiye-Yunanistan sınırındaki İpsala'da gergin saatler! Sürücü vurularak durduruldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Manisa’da üzen ölüm: Muhtar Vahit Karacalar asansörde can verdiŞenol Güneş resmen Trabzon'da! Boş sözleşmeye imza attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Genç kadın masaj salonunda bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu - GündemGenç kadının kanlar içindeki cesedini buldularİzmir Körfezi'nde tüm uyarılara rağmen ölü balıkları topluyorlar - GündemSağlıklarını hiçe sayıp, ölü balık topladılarAli Yendoğan son sözünü tutamadı! Evinde cesedi bulundu - GündemAli Yendoğan son sözünü tutamadı! Evinde cesedi bulunduNarin'in arkadaşları mezarını ziyaret ederek dua etti! Çocukları görenler duygulandı - GündemNarin'in arkadaşlarından mezarına ziyaretNarin Güran soruşturmasında yeni gelişme! İşte itirafçıyı ele veren detay - GündemNarin soruşturmasında yeni gelişme!Manisa’da üzen ölüm: Muhtar Vahit Karacalar asansörde can verdi - GündemManisa’da üzen ölüm: Muhtar Vahit Karacalar asansörde can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...