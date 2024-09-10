Türkiye-Yunanistan sınırındaki İpsala'da gergin saatler! Sürücü vurularak durduruldu

Türkiye ve Yunanistan sınırındaki İpsala Gümrük Kapısı'nda polise saldıran bir Yunan, açılan ateş sonucu vurularak durduruldu. Görüntülerde sürücünün motosikletli bir kişiyi daha yaraladığı görüldü.

Yunanistan uyruklu kişi, Türkiye sınırındaki İpsala Gümrük Kapısı'nda sıcak saatlerin yaşanmasına neden oldu. Aracıyla çarptığı motosikletliyi yaralayan ve polise de kesici aletle saldıran şüpheli vurularak durduruldu.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN SINIRINDA OLAY

Valilikten yapılan açıklamada, İpsala Gümrük Kapısı ile Yunanistan Gümrük Kapısı'nın bulunduğu ara bölgede Yunanistan uyruklu bir araç sürücüsünün, Türk vatandaşı olduğu belirlenen motosikletli bir vatandaşa çarparak yaraladığı belirtildi.

Yunanistan uyruklu araç sürücüsünün kullandığı aracın, saha içerisine ters istikametten giriş yaparak tır tescil peronu önünde x-ray giriş sırasında bulunan yabancı plakalı bir tırın yan tarafından geçmek isterken tıra ve bariyerlere çarparak durabildiği belirtilen açıklamada, "Bahse konu araç sürücüsü, aracından inerek elinde bir adet kesici alet ile polis memurlarımızın üzerine yürümüş, devamında ise polis memurlarımızca ikaz amaçlı 2 el havaya ateş edilerek, şahsın 'dur' ihtarına uymaması üzerine sağ ayağına ateş etmek suretiyle etkisiz hale getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

YUNAN YETKİLİLER DEVREYE GİRDİ

Gözaltına alınan kişinin sağlık kontrolleri için hastaneye sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaralanan vatandaşımızın sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk bulunmamakla birlikte tedbir amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konu, karşı ülke Yunanistan'daki muhataplara Ortak Temas Merkezi üzerinden resmi olarak bildirilmiş olup, aynı zamanda Edirne Yunanistan Konsolosu Valiliğimize davet edilmiş ve detaylı olarak bilgilendirilmiştir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, gelişmeler hassasiyetle takip edilmektedir."