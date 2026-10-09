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Türkiye'den Husi saldırılarına sert tepki! İki havalimanı hedef alınmıştı

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Türkiye'den Husi saldırılarına sert tepki! İki havalimanı hedef alınmıştı
Başlık ResmiTürkiye'den Husi saldırılarına sert tepki! İki havalimanı hedef alınmıştı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki Abha Uluslararası Havalimanı ile Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan saldırılarını en güçlü biçimde kınadı.

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Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'daki iki havalimanına yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralananlar için acil şifa dileğinde bulunuldu.

Sivil halkı ve altyapıyı hedef alan saldırıların bölgedeki gerilimi daha da artırdığına dikkat çekilen açıklamada, saldırıların bir an önce sona ermesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, “Suudi Arabistan'la tam dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, mevcut ihtilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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HUSİ SALDIRILARINDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Yemen'deki İran destekli Husilerin, bir süredir Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad ve diğer bölgelere balistik füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediği belirtiliyor.

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Otoritesi (GACA), Abha Uluslararası Havalimanı ile Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen saldırılarda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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