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    Türkiye’den İngiltere’ye kaçırılmıştı, 2600 yıllık eser ana yurda kavuşturuldu

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İngiltere’ye kaçırılan milattan önce 6. yüzyıla ait ‘kore torsosu’ Türkiye’ye getirildi.

    Türkiye’den İngiltere’ye kaçırılmıştı, 2600 yıllık eser ana yurda kavuşturuldu
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, milattan önce 6. yüzyıla ait "kore torsosu"nun İngiltere'den teslim alınmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

    Ersoy, X hesabından paylaştığı mesajda, Türkiye kökenli eserleri ana yurduna kavuşturmaya devam ettiklerini belirtti.

    İngiltere'nin başkenti Londra'da 2021'de satışa çıkartılan Milet kökenli ve milattan önce 6. yüzyıla ait "kore torsosu"nun teslim alındığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

    "İngiltere Metropolitan polisiyle gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile iadesini sağladığımız eseri Londra Büyükelçimiz Sayın Osman Koray Ertaş bugün yapılan törenle teslim aldı. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."


    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Nuri ErsoyTurizm Bakanı
    Haberler > Gündem > Türkiye’den İngiltere’ye kaçırılmıştı, 2600 yıllık eser ana yurda kavuşturuldu
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