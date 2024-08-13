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Kabusu yaşayan Yunanistan'a Türkiye'den uçak ve helikopter

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kabusu yaşayan Yunanistan&#039;a Türkiye&#039;den uçak ve helikopter

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yangın kabusunu yaşayan Yunanistan'a destek elini uzatan Türkiye'nin gönderdiği 2 yangın söndürme uçağıyla 1 helikopter bölgeye ulaştı.

Yunanistan'da pazar günü başlayan yangın felaketi Atina sınırına dayandı. Alevlere müdahale için ekiplerin yoğun çalışması sürerken çalışmalarda bir kişinin yanmış cesedi bulundu. 

Yunan basını cesedin, yangın sırasında kaybolan ve kendisinden haber alınamayan yaklaşık 65 yaşında bir kadına ait olduğu ifade edildi.

HER YER TAHLİYE EDİLİYOR

Yetkililer, şu ana kadar 100 bin dönümden fazla alanın yandığını duyururken, 702 itfaiyeci ve 199 aracın Penteli Dağı ve Maraton Gölü bölgesindeki birçok aktif yangın noktalarına müdahale ettiğini belirtti.

Türkiye'den Yunanistan'a uçak ve helikopter desteği - 1. Resim

Haberlerde, şu ana kadar üç hastane ile bazı manastırların da tahliye edildiği bildirildi.

Pazar gününden itibaren 5 itfaiye erinin yaralandığı belirtilen haberlerde, bunlardan ikisinin hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

200'DEN FAZLA KİŞİ EVLERİNİ BOŞALTTI

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis, dün yaptığı açıklamada, ekiplerin zor şartlar altında çalıştığını ifade ederek, vatandaşların tahliye kararlarına uymalarını istemişti.

Türkiye'den Yunanistan'a uçak ve helikopter desteği - 2. Resim

Tahliye emirlerine uymayı reddedenlerden bazılarının evlerinde mahsur kaldığını belirten Vathrakoyannis, "İtfaiye ekipleri kurtarma operasyonları sırasında hayatlarını tehlikeye atıyor. Vatandaşların tahliye emirlerine uyması gerekir" demişti.

Vathrakoyannis, polis ve itfaiye ekiplerinin, çoğunluğu yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi tahliye ettiğini belirtmişti.

Türkiye'den Yunanistan'a uçak ve helikopter desteği - 3. Resim

ÜLKELERDEN YARDIM SELİ

Haberlerde, yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde Fransa'dan bir helikopter, 28 itfaiye aracıyla ve 200 itfaiyeci, İtalya'dan iki uçak ve Çekya'dan 75 itfaiyeci ve 25 aracın Yunanistan'a gönderileceği bildirilmişti.

TÜRK UÇAKLARI BÖLGEDE

Türkiye'nin de yangınlarla mücadele kapsamında Yunanistan'a gönderdiği 2 yangın söndürme uçağıyla 1 helikopter Yunanistan'a ulaştı.

Türkiye'den Yunanistan'a uçak ve helikopter desteği - 4. Resim

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarmış, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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