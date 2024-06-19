Türkiye'nin en sıcak kenti! Termometreler 50 dereceyi gösterdi
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Dün termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da sıcaklıklar her geçen gün daha da artıyor. Türkiye'nin en sıcak kentlerinden olan Şanlıurfa'da sıcaklık bugün 50 dereceye kadar çıktı. Havadan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi.
Türkiye'de en yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı kentlerden olan Şanlıurfa'da termometreler 50 dereceyi gösterdi. Şanlıurfa'da da yöre halkı serinlemek için parkları ve yeşil alanları tercih etti.
SÜS HAVUZLARINA GİRDİLER
Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği kentte, çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.
Havuzda serinleyen çocuklardan Abdulkadir Birgül, "Çok sıcak dayanamıyoruz. Mecbur havuzda serinliyoruz." dedi.
"DAYANILMAYACAK HALDE"
Vatandaşlardan Mustafa Dişçi de "Sıcaklıklar artık dayanılmayacak hale geldi. Sıcaktan korunmak için ara ara su içiyor, yüzümüze vurup serinlemeye çalışıyoruz. Bazen dayanılmayacak hale geliyor." diye konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı