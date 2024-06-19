Türkiye'nin en sıcak kenti! Termometreler 50 dereceyi gösterdi

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Anadolu Ajansı 19 Haziran 2024 15:08 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 15:30 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Dün termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Şanlıurfa'da sıcaklıklar her geçen gün daha da artıyor. Türkiye'nin en sıcak kentlerinden olan Şanlıurfa'da sıcaklık bugün 50 dereceye kadar çıktı. Havadan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi.