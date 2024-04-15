Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu: İşte sıralı tam liste...

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Nisan 2024 10:24 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 11:39 - Güncelleme:

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Türkiye'nin Zeka Testleri Merkezi tarafından yapılan çalışmaya göre belirlenen en zeki illeri açıklandı. İlk üçte sırasıyla Eskişehir, Ankara ve İzmir yer aldı. Sonuncu sırada ise Bingöl var.