Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı olarak atanmıştı! Bugün göreve başladı

Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı olarak atanmıştı. Gezeravcı, bugün Amasya'daki görevine başladı.

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararlarının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) yeni görev dağılımında görevi değişen isimlerden biri de Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı olmuştu. Gezeravcı Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı olarak atanmıştı.

Türkiyenin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı olarak atanmıştı! Bugün göreve başladı

GÖREVE BAŞLADI

Tuğgeneralliğe terfi eden Alper Gezeravcı, bugün Amasya'daki görevine başladı. Amasya Valiliği’ni ziyaret eden Gezeravcı Milli Uzay Programı'nın hedeflerinden olan Türk astronot ve bilim misyonu görevi sonrasında insan kaynağının yetiştirilmesi ile uzay farkındalığı yönünde bugüne kadar 29 ay içerisinde 768 program icra ettiklerini belirtti.

Türkiyenin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı olarak atanmıştı! Bugün göreve başladı

MERAK EDİLEN SORUYU CEVAPLADI

Gezeravcı, gazetecilerin "Uzay misyonu göreviniz sürecek mi" sorusuna ise şu cevabı verdi:

Eş zamanlı olarak devletimizin bize tevdi ettiği her türlü görevi bir eşgüdüm ve uyum içerisinde yürütmeye devam edeceğiz.

Amasya Valisi Önder Bakan ise, "Kuzeyin kartalları"nın yeni komutanı Gezeravcı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

NE OLMUŞTU?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde üst düzey rütbe terfileri gerçekleşmişti.Terfi alanlar arasında öne çıkan isim ise Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezeravcı olmuştu. Uzay Komutanlığı bünyesinde görev yapan Gezeravcı, albaylıktan tuğgeneralliğe terfi ettirilmişti.

ALPER GEZERAVCI KİMDİR?

1979 yılında Mersin'de dünyaya gelen Alper Gezeravcı, Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra ABD'deki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde 15 yılı aşkın süre boyunca F-16 başta olmak üzere çok sayıda farklı askerî hava aracında pilotluk ve Akademik Kanat Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur.

19 Ocak 2024 tarihinde SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan Axiom Mission 3 (Ax-3) göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ulaşan Gezeravcı, yörüngede geçirdiği yaklaşık üç haftalık sürede mikroçekim ortamında tıp, genetik, biyoloji ve malzeme bilimi alanlarında 13 farklı bilimsel deney icra etmiştir.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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