Türkiye’nin kuşları Fransızları korkuttu!

9 Ocak 2024 06:09 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 06:10

Dünyanın gözü, savunmada yerlilik oranını yüzde 85’e taşıyan Türkiye’nin üzerinde. Savunma ve havacılık alanlarındaki ihracat rakamının 5,5 milyar doları bulması bu ilginin en basit göstergesi. SİHA’lar ve silah sistemlerini almak için sırada bekleyen ülkeler var. Türkiye’nin imza attığı bu adımlar dost ülkeleri sevindirirken, yıllarca ambargoların arkasına saklanan Batı’nın rahatsızlığını da körüklüyor. Afrika’daki ağırlığını Ankara’nın kıtada söz sahibi olmasıyla kaybeden Fransa, en fazla endişelenen ülkelerin başında geliyor. Fransızlar, Türkiye’yi kendileri için tehdit olarak görüyor.

FRANSIZLARI KORKU SARDI

ATAK-2 helikopteri, ANKA-3 insansız avaş uçağı, eğitim uçağı HÜRJET ve Bayraktar TB3’ün ilk uçuşlarını gerçekleştirmesi, KAAN ve KIZILELMA için geri sayımın başlaması Paris’in korkusunu katlıyor. “Fransız endüstrisi yeni rakipler tarafından tehdit ediliyor” yorumunu yapan Le Monde gazetesi, Türkiye için “zorlu rakip” tanımını kullandı.

"ANKARA, PARİS'İN KARŞISINDAKİ EN GÜÇLÜ RAKİPLERDEN BİRİ"

Ankara’nın devam eden çalışmalarına dikkat çeken gazete “Fransa dünyanın en büyük üçüncü silah ihracatçısı ancak zayıf yönleri var. Türkiye, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına yerli imkânlarla çözümler üretiyor. Türk savunma ürünleri yurt dışından çok sayıda alıcı buluyor. Bu tablo da, Ankara’yı Paris’in karşısındaki en güçlü rakiplerden biri yapıyor” ifadesini kullandı.