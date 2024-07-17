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Türkiye'ye kaçak sokulmak istenen 87 araca el konuldu! Gümrük ekiplerinden 72 milyon TL'lik operasyon

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ticaret Bakanlığı, Mersin, Edirne, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gümrük ekipleri Mersin ve Edirne'de yaptığı operasyonlarda başka eşya olarak beyan edilen 72 elektrikli araca el koydu. Usulsüz işlemlerle ülkeye sokulmak istenen 72 milyon 425 bin lira değerinde 87 araç ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin ve Edirne'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 72 milyon 425 bin lira değerinde 87 araç ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele amacıyla yürüttüğü risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda, başka eşya olarak beyan edilen 72 elektrikli araca el konuldu.

Türkiye'ye kaçak sokulmak istenen 87 araca el konuldu! Gümrük ekiplerinden 72 milyon TL'lik operasyon - 1. Resim

87 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda da turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye'ye getirilen, parçalanıp, şase ve plakası değiştirilerek kullanıma sokulmak istenen 15 araç tespit edildi.

Böylece, iki operasyonda usulsüz işlemlerle ülkeye sokulmak istenen 72 milyon 425 bin lira değerinde 87 araç ele geçirildi.

Soruşturmalar, ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

Türkiye'ye kaçak sokulmak istenen 87 araca el konuldu! Gümrük ekiplerinden 72 milyon TL'lik operasyon - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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