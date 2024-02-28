Türkiye'ye savunma ambargosu uygulayan Kanada'ya Aselsan Genel Müdürü'nden viral olan cevap

Türkiye'ye savunma sanayii alanında ambargo uygulayan ve 2024'ün ilk ayında ambargoyu kaldıran Kanada'ya Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'un geçtiğimiz günlerde verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Akyol, "Bugüne kadar ambargo koyarak bize bu teknolojiyi kazandırdığı için mutluyuz, keyifliyiz. Bizim kameramız daha iyidir. Herkese -Kanada başta olmak üzere- hizmet vermeye hazırdır" dedi.

Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı KAAN'ın ilk uçuşunu yapması sonrası gözler bir kez daha savunma sanayiindeki faaliyetlere çevrildi. Aselsan'dan gelen hamle ise müttefik ülke ambargosunu boşa çıkarmayı sağladı.

Türkiye’de üretilen İHA ve SİHA’ların Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaş sırasında Dağlık Karabağ’da kullanıldığının tespit edilmesi üzerine 2020’de bu araçlarda kullanılan kamera sistemlerinin ihracat iznini iptal eden Kanada'dan daha iyisini yapan Aselsan, son 3 yılda helikopter ve SİHA’larda kullanılan Aselflir 300T, Aselflir 400 ve Aselflir 500 kamera sistemlerini üretti. Aselflir 500 “İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopterler, uçaklar dahil, sabit ve döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan, yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi” olarak tanımlanıyor.

KAAN'A 'KARTAL GÖZÜ'

Aselsan, geliştirdiği Aselfir 500'ü Akıncı TİHA'ya entegre etti. Geliştirme aşamasındaki 'Kartal Gözü' olarak bilinen TOYGUN ise milli muharip uçak KAAN ile insansız savaş uçakları Kızılelma ve Anka 3’te kullanılacak.

Aselsan, Aselflir 500’ün daha üst versiyonu olan “İHA/SİHA/ TİHA platformları ve ağır sınıf taarruz helikopterleri başta olmak üzere çeşitli platformlarda kullanılması planlanan hassas stabilizasyon özelliğine sahip “elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi” Aselflir 600 sistemi için de çalışmalarını sürdürüyor. Aselflir 600 sisteminin bu yıl içinde SİHA’lara entegre edilmesi planlanıyor.

ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ'NDEN KANADA'YA EFSANE CEVAP

Aselsan'ın Kanada'yı boşa çıkaracak hamlesi sonrası Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol'un geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşması sosyal medyada gündem oldu. İhracat iznini iptal eden Kanada'ya Akyol'un verdiği cevaplar, Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerleyişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Akyol'un Kanada'yı tiye aldığı ifadeleri şöyle:

"Ben burada ambargo ile ilgili durumu şöyle değerlendiriyorum. Öncelikle NATO müttefikimiz Kanada, ambargoyu kaldırmış olmasını iyi bir adım olarak değerlendiriyorum. Ama bugüne kadar ambargo koyarak bize bu teknolojiyi kazandırdığı için mutluyuz, keyifliyiz. Bu teknolojileri geliştirdiğimiz için gururluyuz. Bizim bundan sonra söyleyeceğimiz şey şudur: Bizim kameramız daha iyidir.

Herkese -Kanada başta olmak üzere- hizmet vermeye hazırdır."

Akyol'un bu ifadeleri sosyal medyada 'Kanada'ya ayar verdiği' yorumlarına neden oldu.