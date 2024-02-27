TUSAŞ yeni görüntüleri paylaştı! KAAN'ı bir de kendi sesinden dinleyin

TUSAŞ, lk milli muharip uçağı KAAN'ın yeni görüntülerini "KAAN’ı bir de kendi sesinden dinleyelim" notuyla paylaştı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk milli muharip uçağı KAAN'ın ilk uçuşu hâlâ gündemdeki yerini korurken KAAN'ın yeni görüntüleri paylaşıldı.

Görüntüleri paylaşan TUSAŞ, "KAAN’ı bir de kendi sesinden dinleyelim!" notunu düştü.

13 DAKİKA HAVADA KALMIŞTI

KAAN'ın ilk uçuşunda 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaşmıştı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, milli savaş uçağı KAAN’ın uçuşunun ardından açıklamalarda bulunarak, KAAN'ın dünyada bu kadar kısa sürede yapılan en başarılı proje olduğunu söylemişti.