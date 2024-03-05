Turuncu alarmın verildiği Antalya kabusu yaşıyor: Sel, fırtına, hortum, orman yangını...

Meteorolojinin 'turuncu' alarm verdiği Antalya'yı şiddetli sağanak ve fırtına vurdu. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı iş yerlerini su bastı. Kaleiçi Yat Limanı'nda ve Konyaaltı Sahili'nde ise fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu. Alanya'da denizde, Kumluca'da ise karada hortum meydana geldi, 6 kişi yaralandı. Kaş'ta da yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün 'turuncu kod' uyarısında bulunduğu kentte öğleden sonra kuvvetli yağış ve fırtına başladı.

Aniden bastıran sağanak yağış özellikle Kepez ilçesinde etkili oldu. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Araçlar güçlükle ilerledi cadde sokaklar göle döndü, bazı caddelerde neredeyse durma noktasına geldi.

Vatandaşlar sular altında kalan kaldırım ve yoldan geçemeyince çareyi dalarak geçmekte buldu.

RÖGARLAR PATLADI

Kavşakların kesişme noktasında rögarın patlaması ve tahliye kanalının suyu çekmemesi nedeniyle bir iş yeri su basma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İşletme sahipleri kapının önüne kum torbalarıyla önlem aldı.

HORTUM ANI KAMERADA

Kumluca ilçesinin Yeni Mahalle, Merkez Mahallesi, Toptaş mahallelerinde etkili olan hortum ve fırtına tarım alanları ve kurum binalarına zarar verdi.

Kumluca Belediyesi kademesinde de hasara yol açan hortum sebebiyle güneş paneli düşen bir otomobil içindeki çocuk hafif şekilde yaralandı.

Hortum sebebiyle seralar zarar gördü. Ağaçların yerinden söküldüğü hortumda bazı araçlar da hasar gördü.

Elektrik nakil hatlarına zarar vermesi sebebiyle ilçenin bazı bölümlerine elektrik verilemediği öğrenilirken, hortumun merkez mahallesinde seraları yerinden söktüğü anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

6 KİŞİ YARALANDI

Kumluca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede meydana gelen hortumda iş yeri, ev, araç ve seraların zarar gördüğü tespit edildi.

Hortum nedeniyle bazı vatandaşların yaralandığı belirtilen açıklamada, "Hortumda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Kumluca Devlet Hastanesi ve Özel Medikum Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumları iyidir. 5 vatandaşımızın tedavisi ayakta tamamlanmıştır. Park halinde bulunan aracın üzerine güneş enerjisi deposu düşmesi sonucu bir vatandaşımızın da sol bacağında kırık oluşmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ilk belirlemelere göre Ellinci Yıl, Göksu, Hacıveliler, Toptaş, Beşikçi, Karacaören, Beykonak ve Yeni Mahalle mahallelerinde 102 çiftçiye ait 300 dekar örtü altı alanın hasar gördüğü kaydedildi. Bunların 150 dekarının tesis ve ürün hasarı, 150 dekarının ise plastik örtü hasarı olduğu bildirildi.

Yaklaşık 20 araç, 15 iş yeri ve evde hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, zarar gören Kumluca Anaokulu'nda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesinin planlandığı belirtildi.

Bazı okullar, kamu kuruluşları, lojman ve garajların çatılarının zarara uğradığı vurgulanan açıklamada, hasar ve zarar tespit çalışmalarının yarın sabah saatlerinden itibaren devam edeceği kaydedildi.

DEV DALGALAR, ORMAN YANGINI...

Öte yandan Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde denizde hortum oluştu. Kaş ilçesinin Çayköy Mahallesi'nde ise yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

Bölgede olumsuz hava koşullarının gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.