Tuvalette 10 bin TL buldu, hiç düşünmeden sahibine teslim etti

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 2 Temmuz 2024 12:52 - Güncelleme: 2 Temmuz 2024 13:32 - Güncelleme:

Edirne Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de tuvaletin klozetinde bulduğu parayı eline poşet bağlayıp alan bir vatandaş, parayı zabıta gözetiminde sahibine teslim etti. Paranın 84 yaşındaki bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı.