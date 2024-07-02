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Tuvalette 10 bin TL buldu, hiç düşünmeden sahibine teslim etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Edirne Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'de tuvaletin klozetinde bulduğu parayı eline poşet bağlayıp alan bir vatandaş, parayı zabıta gözetiminde sahibine teslim etti. Paranın 84 yaşındaki bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı.

Edirne Belediyesi'nde çalışan Emrah Özeren, tuvalete girdiğinde klozetin içinde bir miktar para gördü. 

Tuvalette 10 bin TL buldu, hiç düşünmeden sahibine teslim etti - 1. Resim

KİME AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Eline bağladığı poşetle parayı klozetten alan Özeren, parayı Zabıta Müdürlüğüne teslim etti. Zabıta ekipleri yaptıkları araştırmada paranın 84 yaşındaki bir vatandaşa ait olduğunu belirledi. 

Zabıta müdürlüğüne davet edilen vatandaşa, düşürdüğü parası belediye personeli tarafından verildi.

Tuvalette 10 bin TL buldu, hiç düşünmeden sahibine teslim etti - 2. Resim

Parayı bulan Emrah Özeren, "Elime poşet takarak paraları klozetin içinden aldım. Daha sonra sahibine teslim edilmek üzere Zabıta Müdürlüğüne getirdim" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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