Tuvalette 10 bin TL buldu, hiç düşünmeden sahibine teslim etti
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Edirne'de tuvaletin klozetinde bulduğu parayı eline poşet bağlayıp alan bir vatandaş, parayı zabıta gözetiminde sahibine teslim etti. Paranın 84 yaşındaki bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı.
Edirne Belediyesi'nde çalışan Emrah Özeren, tuvalete girdiğinde klozetin içinde bir miktar para gördü.
KİME AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Eline bağladığı poşetle parayı klozetten alan Özeren, parayı Zabıta Müdürlüğüne teslim etti. Zabıta ekipleri yaptıkları araştırmada paranın 84 yaşındaki bir vatandaşa ait olduğunu belirledi.
Zabıta müdürlüğüne davet edilen vatandaşa, düşürdüğü parası belediye personeli tarafından verildi.
Parayı bulan Emrah Özeren, "Elime poşet takarak paraları klozetin içinden aldım. Daha sonra sahibine teslim edilmek üzere Zabıta Müdürlüğüne getirdim" dedi.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı