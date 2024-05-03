'Tüyü bitmemiş' bebekler üstünden milyarlık vurgun! Kasiyere bile rapor yazdırmışlar

İstanbul ve Tekirdağ’da aralarında, doktorlar, hemşireler, ambulans çalışanları, hastane sahiplerinin de olduğu 300 kişilik Yenidoğan Bebek Çetesi’nin SGK’ya attığı kazığın boyutunun 1 milyara ulaştığı bildirildi.

Bebeklerin usulsüz olarak devlet hastanelerinden özel hastanelere yapılan sevklerde uzman hekimlerin atması gereken imzaları hemşirelerın attığı, bir doktorun ise imza saatinde bir eğlence mekanında olduğu ortaya çıktı.

BEBEK İYİLEŞMESİNE RAĞMEN YOĞUN BAKIMDA TUTULDU

Şebekenin bir market kasiyerine de rapor hazırlattığı belirlendi. Özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerine bebek hasta nakleden şebeke hastanelerin tam kapasite çalışmasını sağlıyordu. SGK tarafından özel hastaneye günlük 8 bin lira ödeme yapıldığı için bebek hastalar iyileşmiş olsalar bile yoğun bakımda tutuluyordu.

DEVLETE ZARARLARI 1 MİLYAR LİRA

Şebekenin bu yolla devleti yaklaşık 1 milyar lira zarara uğrattığı tespit edildi. Yoğun bakım ünitelerinde 7 gün 24 saat doktor bulunması mecburiyken bu kurala uyulmadığı HTS kayıtlarıyla tespit edildi.

İÇKİLİ MEKANDA EĞLENEN DOKTOR RAPOR İMZALADI

Kayıtlarda hekimlerin hastanede olmadığı, doktorların yerine hemşirelerin raporları imzaladığı ortaya çıktı. Bir doktorun da rapora imza attığı saatte içkili bir mekânda eğlendiği soruşturmaya yansıdı. Bazı ambulans şoförlerinin de kendilerini hekim olarak tanıtıp hasta yakınlarıyla konuştuğu öğrenildi. İşlerin yoğunluğu sebebiyle personel ihtiyacı duyan şebeke, bir markette çalışan kasiyere de rapor hazırlattı.