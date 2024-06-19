Üç ay önce muhtar olmuştu! Cengiz Karabulut’tan acı haber…

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Haziran 2024 10:35 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 10:57 - Güncelleme:

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Aydın’ın Çine ilçesinde üç ay önceki seçimlerde muhtar seçilen Cengiz Karabulut, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Karabulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.