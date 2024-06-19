Üç ay önce muhtar olmuştu! Cengiz Karabulut’tan acı haber…
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Aydın’ın Çine ilçesinde üç ay önceki seçimlerde muhtar seçilen Cengiz Karabulut, geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Karabulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, üç ay önce Mart ayındaki yerel seçimlerde Çine Sarıoğlu Mahalle Muhtarı seçilen Cengiz Karabulut, evinde rahatsızlandı.
KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri eve gelerek kalp krizi geçirdiği tespit edilen muhtar Karabulut’a müdahale etti.
Ambulansla hastaneye kaldırılan muhtar Karabulut burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı