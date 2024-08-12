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Üç çocuk babası doktor Ayhan Haspulat arkasında not bırakıp intihar etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Üç çocuk babası doktor Ayhan Haspulat arkasında not bırakıp intihar etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da, eşinden boşanan doktor Ayhan Haspulat, 4. kattan atlayarak intihar etti. Üç çocuğunun fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Haspulat, “Bir süre buralarda olmayacağım, sevgiyle kalın” notunu yazdı. İntihar ettiği anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Feci olay, Samsun’un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. 

54 YAŞINDAYDI

Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları olduğu öğrenilen Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Nefroloji Uzm. Dr. Ayhan Haspulat (54), oturduğu 4. kattaki evin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. 

Üç çocuk babası doktor Ayhan Haspulat arkasında not bırakıp intihar etti - 1. Resim

KENDİNİ 4. KATTAN AŞAĞI BIRAKTI

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şişirmiş oldukları atlama yatağını doktorun balkonunun altına çekmeye çalıştığı sırada doktor, ekiplerin gözleri önünde kendini 4. kattan aşağı bıraktı. Beton zemine düşerek ağır yaralanan doktor, kaldırıldığı özel hastanede meslektaşlarının çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Eşinden boşandığı öğrenilen doktorun balkonundan atladığı evi bir ay önce kiraladığı belirtildi.

ARKASINDA NOT BIRAKTI

Sosyal medya hesabından 6 saat önce çocuklarıyla birlikte fotoğraf paylaşan Haspulat, "Bir süre buralarda olmayacağım, sevgiyle kalın" notu düştü. İntihar anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile anbean kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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