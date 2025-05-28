Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Uçak yolculuğunda yeni dönem! Uçak inmeden emniyeti kemerini açanlara ceza kesilecek

Uçak yolculuğunda yeni dönem! Uçak inmeden emniyeti kemerini açanlara ceza kesilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uçak yolculuğunda yeni dönem! Uçak inmeden emniyeti kemerini açanlara ceza kesilecek
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), tarafından yayımlana genelge sonrası uçak yolcuğunda yeni kararlar alındı. Uygulama ile birlikte uçak tamamen durmadan, kemer ikaz ışığı yanarken 'emniyet kemerini açan ve ayağa kalkan' yolculara idari para cezası kesecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan yeni “Yolcu Anonsları Genelgesi” kapsamında sivil yolcu taşımacılığında kritik kararlar alındı. 

Genelge ile birlikte uçak tamamen durmadan, kemer ikaz ışığı yanarken 'emniyet kemerini açan ve ayağa kalkan' yolculara idari para cezası uygulanacak.

Uçak yolculuğunda yeni dönem! Uçak inmeden emniyeti kemerini açanlara ceza kesilecek - 1. Resim

UÇAKTA EMNİYETİ KEMERİNİ ERKEN AÇANA CEZA!

Alınan kararla inişten sonra uçak tamamen durmadan ayağa kalkan, baş üstü dolaplarını açan ya da anonslara rağmen yerinden kalkmakta ısrar eden yolcular, “Kural Dışı Hareket Eden Yolcu” statüsünde değerlendirilecek.

Söz konusu yolculara, yürürlükteki yasal düzenlemelere göre idari para cezası uygulanabilecek.

Uçak yolculuğunda yeni dönem! Uçak inmeden emniyeti kemerini açanlara ceza kesilecek - 2. Resim
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda, Genel Müdürlüğümüze bildirilen yazılı ve sözlü yolcu şikâyetleri ile Genel Müdürlüğümüzce yapılan uçuş denetimleri dikkate alındığında; iniş sonrası taksi esnasında, yolculara kurallar hakkında bilgilendirme anonsu yapılmasına rağmen, uçak henüz park pozisyonuna ulaşmamış ve emniyet kemeri ikaz ışıkları sönmemişken, yolcu/bagaj emniyetini ve güvenliğini riske atarak, ayrıca diğer yolcuların memnuniyet ve çıkış önceliğini hiçe sayarak ayağa kalkan, koridora çıkan, baş üstü dolaplarını açan ve koridorda ilerleyen yolcu vakalarında ciddi artış yaşandığı gözlemlenmiştir.

Uçak yolculuğunda yeni dönem! Uçak inmeden emniyeti kemerini açanlara ceza kesilecek - 3. Resim

Kemer ikaz ışıkları sönmeden emniyet kemerini çözerek yerinden kalkan yolcuların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası ile cezalandırılabileceği hususunda yolcu farkındalığının artırılması amacıyla ilave tedbirlerin alınmasında yarar görülmüştür."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Malatya'da acı olay! Yıldırım düştü, çoban can verdiTrafikte yeni dönem başlıyor! Bakan Yerlikaya canlı yayında tarih verdi: Ölümleri sıfırlayacağız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trafikte yeni dönem başlıyor! Bakan Yerlikaya canlı yayında tarih verdi: Ölümleri sıfırlayacağız - GündemBakan Yerlikaya tarih verdi: Ölümleri sıfırlayacağızBakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü - GündemBakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştüMayıs ayında aniden bastırdı, cadde ve sokaklar beyaza büründü - GündemMayıs ayında aniden bastırdı, cadde ve sokaklar beyaza bürünBakan Fidan, yarın Ukrayna'ya gidecek! Kiev yönetimi ile üst düzey diplomasi - GündemBakan Fidan, yarın Ukrayna'ya gidecekİzmir'de şehrin ortasında orman yangını! Ekipler seferber oldu - GündemŞehrin ortasında korkutan orman yangını!Kabe'de eller semaya açıldı! Hacı adaylarından Gazze duası - GündemKabe'de eller semaya açıldı! Hacı adaylarından Gazze duası
Sonraki Haber Yükleniyor...