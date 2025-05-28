Uçak yolculuğunda yeni dönem! Uçak inmeden emniyeti kemerini açanlara ceza kesilecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan yeni “Yolcu Anonsları Genelgesi” kapsamında sivil yolcu taşımacılığında kritik kararlar alındı.

Genelge ile birlikte uçak tamamen durmadan, kemer ikaz ışığı yanarken 'emniyet kemerini açan ve ayağa kalkan' yolculara idari para cezası uygulanacak.

Alınan kararla inişten sonra uçak tamamen durmadan ayağa kalkan, baş üstü dolaplarını açan ya da anonslara rağmen yerinden kalkmakta ısrar eden yolcular, “Kural Dışı Hareket Eden Yolcu” statüsünde değerlendirilecek.

Söz konusu yolculara, yürürlükteki yasal düzenlemelere göre idari para cezası uygulanabilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Son zamanlarda, Genel Müdürlüğümüze bildirilen yazılı ve sözlü yolcu şikâyetleri ile Genel Müdürlüğümüzce yapılan uçuş denetimleri dikkate alındığında; iniş sonrası taksi esnasında, yolculara kurallar hakkında bilgilendirme anonsu yapılmasına rağmen, uçak henüz park pozisyonuna ulaşmamış ve emniyet kemeri ikaz ışıkları sönmemişken, yolcu/bagaj emniyetini ve güvenliğini riske atarak, ayrıca diğer yolcuların memnuniyet ve çıkış önceliğini hiçe sayarak ayağa kalkan, koridora çıkan, baş üstü dolaplarını açan ve koridorda ilerleyen yolcu vakalarında ciddi artış yaşandığı gözlemlenmiştir.

Kemer ikaz ışıkları sönmeden emniyet kemerini çözerek yerinden kalkan yolcuların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından idari para cezası ile cezalandırılabileceği hususunda yolcu farkındalığının artırılması amacıyla ilave tedbirlerin alınmasında yarar görülmüştür."