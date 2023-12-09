Uğur Dündar’dan çarpıcı İzmir itirafı: Çok şanssız, çok ihmal edilmiş

9 Aralık 2023 10:06 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 11:13

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye 3 buçuk ay sonra bu kez yerel idarecilerini seçmek için sandık başına gidecek. Yüskek Seçim Kurulu tarafından takvimi açıklana yerel seçimler yaklaşırken muhalif kimliğiyle bilinen gazeteci Uğur Dündar’dan CHP'li Tunç Soyer tarafından yönetilen İzmir'le ilgili dikkat çeken bir çıkış geldi.

“ÇOK ŞANSIZ, ÇOK İHMAL EDİLMİŞ”

Ezber bozan açıklamalar yapan Dündar, İzmir’deki belediyecilik anlayışını eleştirdi. Uzun yıllar CHP tarafından yönetilen ve ana muhalefetin kalesi olarak addedilen İzmir’in belediyecilik açısından çok şansız olduğunu söyleyen Dündar, kentte özellikle arka semtlerin çok fazla ihmal edildiğinin altını çizdi.

Katıldığı canlı yayın programında konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Dündar, şunları söyledi;

"İzmir, Cumhuriyetin kalesi olan bir kent. Maalesef belediyecilik açısından çok şanssız bir şehir. Sahili, kıyı şeridini, Alsancak'ı, Konak'ı çıkardığınız zaman arka semtleri çok ihmal edilmiş.

“ÇOK AĞIR BİR TABLO SÖZ KONUSU”

Bugün genç bir belediye başkanı tümden kentsel değişime başlasa belki yaşamı boyunca belediye başkanı seçilmiş olsa dahi bitiremeyeceği kadar ağır bir tablo söz konusu."

TUNÇ SOYER YENİDEN ADAY OLACAK

Dündar'ın eleştirileri gündem olurken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 2024'ün Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde yeniden aday olacağını açıklamıştı. Soyer, adaylık başvurusunu CHP İzmir İl Başkanlığı'na yapmıştı. Soyer, ikinci dönem başkanlık için CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na dosyasını teslim etmişti.

Öte yandan kulislere yansıyan bilgilere göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in masasındaki son yerel seçim anketine göre, CHP bazı illerde geriye gitmişti. O illerden biri de İzmir'di. Bu nedenle Soyer'in yeniden aday gösterilmeme ihtimali olduğu belirtilmişti.