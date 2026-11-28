Libya’nın Bingazi Limanı’nda iki Rus gemisinin vurulması, Ukrayna’ya sağlanan istihbarat desteğini gündeme getirdi. AB’nin IRINI Harekâtı, Kıbrıs’taki İngiliz üsleri ve Atina-Kiev iş birliği mercek altına alınırken; Ankara, çatışmanın Akdeniz’e yayılmasını önlemek için Moskova ve Kiev ile diplomasi yürütüyor.

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Ukrayna ordusu, Rusya'ya ait iki gemiyi Libya’nın Bingazi Limanı’nda hedef aldı. Bu gelişme, ‘Ukrayna istihbaratı, binlerce kilometre uzaktaki gemileri nasıl vurdu?’ sorusunu da beraberinde getirdi.

Edindiğimiz bilgilere göre geminin yalnızca koordinatlarının bilinmesi yeterli değil. Limandaki konumu, çevresinde alınan güvenlik tedbirleri, liman trafiği ve operasyon için uygun zamanlama gibi birçok bilginin önceden elde edilmiş olması gerekiyor. Bu durumda gözler, Avrupa Birliği’nin (AB) IRINI Harekâtı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) İngiliz üsleri ve Atina-Kiev iş birliğine çevriliyor.

Birleşmiş Milletler’in (BM) Libya’ya yönelik silah ambargosunun uygulanmasını denetlemek maksadıyla oluşturulan IRINI, Akdeniz’de deniz, hava ve uydu unsurlarından yararlanarak gemi hareketlerini izliyor. IRINI, Kiev’e istihbarat sağladıysa, bu durum AB’nin Libya politikasını ve Akdeniz’deki tarafsızlık iddiasını tartışmaya açıyor. Rusya, İngiltere’nin, Kıbrıs’taki üsleri aracılığıyla sağladığı radar, keşif ve istihbarat kapasitesinin Ukrayna ile paylaşıp paylaşmadığını da araştırıyor. Yunanistan’ın, Ukrayna ile insansız deniz araçlarının üretimine yönelik iş birliği bulunması da Atina’yı bir diğer hedef hâline getiriyor.

Olan biteni yakından takip eden Ankara ise savaşın daha geniş coğrafyaya yayılmaması için Moskova ve Kiev ile diplomatik temaslar yürütüyor. Akdeniz’deki limanların, enerji tesislerinin, ticari gemilerin ve deniz ulaşım hatlarının güvenliği doğrudan Türkiye’nin ulusal çıkarlarını ilgilendiriyor.

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