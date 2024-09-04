Ukrayna'yı füzelerle vuran Rusya, Donetsk'te iki yerleşim birimini ele geçirdi

ABD, NATO ve AB ülkelerinin desteğini alan Ukrayna, Rusya ile olan savaşına devam ediyor. Rusya'dan yapılan açıklamada, Donetsk'te iki yerleşim biriminin ele geçirildiği belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta karşılıklı İHA ve füze saldırıları devam ediyor. Rus ordusu, tüm bunların yanı sıra karadan da ilerlemeyi sürdürüyor.

RUSYA'DAN UKRAYNA SAVAŞI HAKKINDA KRİTİK AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Karlovka ve Preçistovka yerleşim birimlerini ele geçirdiklerini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin dün, Poltava’da Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 179. Ortak Eğitim Merkezi’ne saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Bu merkezde, yabancı eğitmenlerin yönetiminde Ukrayna ordusunun tüm birliklerinden iletişim ve elektronik harp uzmanları, Rusya Federasyonu topraklarında sivil hedeflerin vurulmasına katılan insansız hava aracı operatörleri eğitiliyordu." ifadeleri kullanıldı.

DONETSK'TE İKİ BÖLGE ELE GEÇİRİLDİ

Rus güçlerinin bu sabah da Lviv’de uçak ve füze elektronik sistemlerinin üretiminin ve onarımının yapıldığı askeri tesise Kinjal aerobalistik füzeleri dahil uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeler ve insansız hava araçlarıyla grup saldırısı yaptığı bildirilen açıklamada, saldırının amacına ulaştığı ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Donbas bölgesinde Rus ordusunun önemli mevzileri ve yerleri kontrol altına aldığı da aktarılan açıklamada, “Merkez askeri birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Karlovka yerleşim birimini, Doğu askeri birlikleri de başarılı eylemleri sonucunda Preçistovka yerleşim birimini kurtardı." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın Poltava şehrine gerçekleştirdiği füze saldırısı sonucu 51 kişinin, Lviv şehrine yaptığı saldırıda da 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.