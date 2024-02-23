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    • Haberler > Gündem > Ümraniye'de katliam! Dini nikahlı karısı ile 2 kızını öldürdü

    Ümraniye'de katliam! Dini nikahlı karısı ile 2 kızını öldürdü

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Ümraniye&#039;de katliam! Dini nikahlı karısı ile 2 kızını öldürdü
    Ümraniye, Katliam, Cinayet, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İstanbul Ümraniye'de bir kişi, dini nikahlı eşini ve 2 kızını silahla öldürdükten sonra kaçtı.

    Olay, Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi.

    İddiaya göre, Suat Güney isimli şahıs, siteye gelerek dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile aynı sitenin farklı dairesinde yaşayan kızları Zeliha(31) ve Mine Güney'i(30) silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası şüpheli şahıs, siteden kaçarak uzaklaştı.

    İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri site içerisinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise kurşundan hedefi olan 3 kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olayın yaşandığı site ve polis ekiplerinin çalışmaları havadan görüntülendi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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