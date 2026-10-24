Ümraniye'de sanayi sitesinde korkutan çökme! 3 işçi yaralandı

İstanbul Ümraniye'de bir sanayi sitesinde bulunan 3 katlı iş yerinin balkonunda çalışma yapıldığı sırada kısmi çökme meydana geldi. Çökmeyle birlikte yere düşen 3 işçi yaralanırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken çökmenin nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde bulunan Güven Sanayi Sitesi'nde korkutan bir olay yaşandı. Üç katlı bir oto elektrik dükkânının balkonunda çalışma yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi. Çökmenin ardından 3 işçi yaralanırken olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ümraniyede sanayi sitesinde korkutan çökme! 3 işçi yaralandı

BALKONDA ÇALIŞTIKLARI SIRADA ÇÖKME MEYDANA GELDİ

Olay, Ümraniye'nin Yamanevler Mahallesi'nde bulunan Güven Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, sanayi sitesindeki 3 katlı oto elektrik dükkânının balkonunda işçiler tarafından çalışma yapıldığı sırada kısmi çökme yaşandı.

Çöken yapı bölümünün etkisiyle balkonda çalışan 3 işçi yere düşerek yaralandı.

Ümraniyede sanayi sitesinde korkutan çökme! 3 işçi yaralandı

3 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralı işçiler bulundukları yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 3 işçi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ümraniyede sanayi sitesinde korkutan çökme! 3 işçi yaralandı

ÇÖKMENİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından polis ekipleri iş yerinin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Balkonda meydana gelen kısmi çökmenin nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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