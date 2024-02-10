UNESCO listesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde korkutan alevler

Samsun'da, farklı türden binlerce kuşa yuva olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın çıktı. Yaklaşık 10 dönümlük sazlık alandaki alevlere müdahale sürüyor.

Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yaklaşık 10 dönümlük sazlık alandaki dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Bafra Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.