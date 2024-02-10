Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • UNESCO listesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde korkutan alevler

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Samsun, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Samsun'da, farklı türden binlerce kuşa yuva olan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yangın çıktı. Yaklaşık 10 dönümlük sazlık alandaki alevlere müdahale sürüyor.

    Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 

    Yaklaşık 10 dönümlük sazlık alandaki dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Bafra Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

    UNESCO listesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde korkutan alevler

    Yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Samsun
    Haberler > Gündem > UNESCO listesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde korkutan alevler
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Hopa'da seçmen bir hayli zorlanacak! Adayların isimleri aynı partileri ayrı - GündemAdayların isimleri aynı partileri ayrıPutin korkusu bunu da yaptırdı! NATO'dan Avrupa ülkelerine silah çağrısı - GündemNATO'dan Avrupa ülkelerine kritik çağrıAlevlere teslim olan ev küle döndü: 1 ölü - GündemAlevlere teslim olan evden kahreden haberMHP, 55 adayını daha açıkladı - GündemMHP, 55 adayını daha açıkladı! İşte isim isim tam listeCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Zonguldak adaylarını ilan etti - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak adaylarını ilan ettiAralarında vekiller de var! Adliye saldırganlarının üzerinden 9 kişilik liste çıkmış - GündemAdliye saldırganlarının üzerinden 9 kişilik liste çıkmışCumhurbaşkanı Erdoğan: Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varili aştı, hedef 100 bin varil - GündemGünlük petrol üretimi 35 bin varili aştı, hedef 100 binAnnesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı - GündemAnnesiyle tartışan üvey babasına dehşeti yaşattıÜnlü zincir markette skandal! Aldığı çekirdeğin içinden bakın ne çıktı - GündemAldığı çekirdeğin içinden bakın ne çıktıGabar Dağı 15 günlük geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi! Giriş yasak - GündemGabar Dağı 15 günlük geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi! Giriş yasak
    Sonraki Haber Yükleniyor...