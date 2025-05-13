Şehit ailesinden Şeyma Ceylan'ın annesine telefon: Ben oğluma kavuşamadım ama sen kızına kavuş!

11 yıldır mücadele eden Diyarbakır annelerinin öncülerinden Türkan Mutlu Dağa kaçırılan kızı Şeyma Ceylan için konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinden dolayı ümitlenen Mutlu şehit annesiyle aralarında geçen diyaloğu paylaştı. Mutlu, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ne olur, kızımı bulsunlar. Bu süreç başarıya kavuşursa bizim de evlatlarımız geri döner inşallah. Bir şehit annesi arayıp, 'bu acı bitsin, sen de kızına kavuş'" dediğini aktardı.

Bursa'da üniversite hayalini kurduğu yıl, okul kaydına sadece iki gün kala PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen Şeyma Ceylan Tekin'den 11 yıldır haber alamayan anne Türkan Mutlu, gözünü 'Terörsüz Türkiye' sürecine çevirdi.

PKK'nın silah bırakmasını yakından takip eden acılı anne, terör örgütünü lanetlerken, yetkililere "Yalvarıyorum, kızımı bulun" diye seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, Türkan Mutlu gibi evlatlarına kavuşmayı bekleyen aileler için yeni bir umut olurken, "5 gündür televizyon başından ayrılamıyorum" diyen Türkan Mutlu, "Yalvarıyorum, kızımı bulun. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ne olur, kızımı bulsunlar. Terörsüz Türkiye hedefi gerçekleşirse, bizim de evlatlarımız geri döner inşallah" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT ANNESİYLE KONUŞTU

Sözlerine devam ederken gözyaşlarına hakim olamayan Mutlu, "Bir şehit annesiyle konuştum. Bana dedi ki, 'ben oğluma kavuşamadım ama sen kızına kavuş. Bu savaş bitsin.' Bu sözler yüreğime kazındı. Ben de artık kavuşmak istiyorum. Ne olur, bu süreç gerçek olsun. Kızım gibi nice çocuklar geri dönsün" şeklinde konuştu.