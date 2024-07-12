İş adamı Bodrum'da yüzerken hayatını kaybetti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde ailesi ile birlikte tatilini yapan Coca-Cola yöneticisi Çetin Özataç, deniz yüzdüğü sırada fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırılan iş insanı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ankara'dan Bodrum'a ailesiyle birlikte tatile gelen Coca-Cola İçecek Araştırma ve Geliştirme Sistemleri Geliştirme Direktörü Çetin Özataç, beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Onlarca kişinin bulunduğu plajda denize giren Özataç, sahilden 50 metre açıldıktan sonra fenalaştı. Bir süre hareketsiz kaldığı görülen iş insanı ailesi ve çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sözcü'de yer alan habere göre, çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan evli ve iki çocuk babası Özataç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İŞ DÜNYASI YASTA

Özataç’ın ani ölümü iş dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Özataç’ın cenazesinin defnedilmek üzere daha sonra Ankara’ya gönderileceği öğrenildi.