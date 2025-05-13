Ünlü şarkıcıdan üniversitede siyasi şov! Sertab Erener konserinde Erdoğan düşmanlığına destek verdi

Türk pop müziğinin ünlü isimlerinden, Eurovision birinciliği ile meşhur olan şarkıcı Sertab Erener konseri siyasi propagandaya dönüştü. 'Zıplamayan Tayyipçi' sloganlarına destek veren Erener'e sosyal medyadan tepkiler büyüyor.

Eurovision 2003 birincisi olarak dünya çapında bir şöhrete kavuşan şarkıcı Sertab Erener konseri siyasi şova dönüştü.

Ankara'da Bilkent Üniversitesi Bahar Şenliği'nde sahne alan Sertab Erener 10 Mayıs 2025 günü yapılan konseri tepki çeken anlara sahne oldu.

Konserde izleyicilerin paylaştığı videoda 'Zıplamayan Tayyipçi' sloganlarının atıldığı görüldü.

Alanda atılan sloganlara ilk başta seyrederek bakan Sertab Erener, protestoya dahil olmaya karar verdi.

Şarkıcı Erener, "Ateşim var ama sizin için zıplayacağım" diyerek zıplamaya başladı.

"HAYRANLARINA HİÇ SAYGISI YOK"

Konser alanında Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde atılan sloganlara Sertab Erener'in desteği alkışlarla karşılık bulurken o anlara dair sosyal medyada paylaşılan videolar tartışmalara sebep oldu.

Sosyal medyayı ikiye bölen videoya kimileri "Sertab Erener hayranları arasında Erdoğan'ı sevenler var. Onları küstürmekten hiç korkmuyor, hiç saygısı yok", "Konsere mi gidiyoruz mitinge mi belli değil" yorumları yaptı.

Kimileri de "Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Cumhurbaşkanı kanunla korunmasa kimse onu sevmez. Cumhurbaşkanını koruma kanunu kaldırılsın, gerçekler nasıl ortaya çıkıyor" şeklinde Sertap Erener'e destek yorumları yaptı.