Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ile 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan Başkan Vekili Gültekin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi Ankara istikametinde seyreden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in içinde bulunduğu otomobil, Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde aynı yönde seyreden bir otomobille çarpıştı.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Üsküdar Belediye Başkan Vekili Ziya Gültekin de hastaneye kaldırıldı. Gültekin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili trafik kazasında hayatını kaybetti

Öte yandan kazada 4 kişi de yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden geçmekte olan bir doktor, ağır yaralı bir kazazedenin kalbinin durduğunu fark ederek hemen müdahalede bulundu. Doktorun yaptığı kalp masajı sonucunda yaralının kalbi yeniden çalışmaya başladı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik akışı yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Üsküdar Belediye Başkan Vekili trafik kazasında hayatını kaybetti

CUMHURBAŞKANI: MEKÂNI CENNET OLSUN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden Ziya Gültekin için başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı “Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in Anadolu Otoyolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir teessürle öğrendim. Dündar Ziya kardeşimizin kederli ailesine, yakınlarına, AK Partimize ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun” dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Düzce'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, "Çok üzgünüz. Geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

KABİNE ÜYELERİNDEN PEŞ PEŞE MESAJLAR

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Gültekin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine katılmak üzere Ankara'ya giderken geçirdiği elim trafik kazasında hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Sayın Dündar Ziya Gültekin'in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da mesajında, şunları kaydetti:

"Düzce'de geçirdiği trafik kazası sonucu vefat eden Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Merhum Başkanımızın mekanı cennet, makamı ali olsun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise "Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden kıymetli yol arkadaşımız Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine, AK Partimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da mesajında şunları kaydetti:

"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in elim bir trafik kazası neticesinde hayatını kaybetmesinin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise trafik kazasında hayatını kaybeden Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Üsküdar Belediye Başkan Vekilimiz Dündar Ziya Gültekin'in meydana gelen trafik kazasında vefat ettiğini teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, AK Parti teşkilatımıza ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Gültekin'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Gültekin'in geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Üsküdarlı hemşehrilerimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Mekanı cennet olsun" paylaşımını yaptı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Gültekin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı | Düzce Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıDüzce

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