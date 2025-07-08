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Üsküdar'da fenomenlerin yumruklu kavgası! Gözaltına alındılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Üsküdar&#039;da fenomenlerin yumruklu kavgası! Gözaltına alındılar
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Üsküdar'da sosyal medya platformu üzerinden birbirlerine hakaret eden şahısların buluşmasında çıkan kavgada yumruklar konuştu. O anlar bir vatandaşın kamerası tarafından görüntülenirken, iki kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, geçtiğimiz akşam Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. 

SÖZLÜ TARTIŞMA İLE BAŞLADI

İddiaya göre, sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan "SolKanatEnes" isimli hesabın sahibi E.E. (21) ile başka bir hesap sahibi olan M.C.T. (24) arasında internet üzerinden sözlü tartışma yaşandı. 

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışmanın devam etmesiyle birlikte taraflar, karşı karşıya gelmek amacıyla randevulaşarak bir buluşma planladı. Buluşma sonrası çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Üsküdar'da fenomenlerin yumruklu kavgası! Gözaltına alındılar - 1. Resim

GÖZALTINA ALINDILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaya karışan iki şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"ARKADAN SALDIRIP ADAM DÖVDÜĞÜNÜ MÜ SANIYORSUN"

Kavga sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yapan SolKanatEnes hesabının sahibi “6-7 kişi gelip video almadan önce arkadan saldırıp adam dövdüğünü mü sanıyorsun oğlum? 1 tane yumruk atamadın arkadan güreştin. Ben hiçbir zaman kavgadan kaçmadım tek başıma gideceğim dediğim yere 6-7 kişi de gitmedim” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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