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Uyarılara aldırmadı! Arkadaşlarına ‘yoruldum’ diye seslendi, sonra can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'dan Kırşehir'e arkadaş ziyaretine gelen Cemil Ö. serinlemek için girdiği suda boğuldu. Arkadaşları tarafından yapılan uyarılara rağmen suya giren adamın kameralara yansıyan görüntülerinde son sözü 'yoruldum' oldu.

Feci olay Kaman ilçesinde meydana geldi. ‘Açılma’ uyarılarına uymadan adam girdiği suda can verdi.

Uyarılara aldırmadı! Arkadaşlarına ‘yoruldum’ diye seslendi, sonra can verdi - 1. Resim

ARKADAŞLARI ‘AÇILMA’ DEDİ, DİNLEMEDİ

Edinilen bilgiye göre Cemil Ö. Ankara'dan arkadaş ziyareti için Kaman ilçesine gitti. İlçeye bağlı İkizler köyünde yer alan dereye serinlemek için giren Cemil Ö., arkadaşlarının 'sazlık var açılma' uyarısına rağmen girdiği suda boğularak hayatını kaybetti. 

Uyarılara aldırmadı! Arkadaşlarına ‘yoruldum’ diye seslendi, sonra can verdi - 2. Resim

‘YORULDUM’ DİYE SESLENDİ

Arkadaşlarının cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde suya giren Cemil Ö.'ye arkadaşları; 'Gitme, inatsın, giriyorsun ama yüzme biliyor musun?' şeklinde seslendi. Cep telefonu kaydında en son arkadaşlarına 'yoruldum' diye seslenen Özdemir'e arkadaşı 'Yoruldun da ne için gittin, sana gitme dedik?' şeklinde bağırdığı duyuluyor.

Uyarılara aldırmadı! Arkadaşlarına ‘yoruldum’ diye seslendi, sonra can verdi - 3. Resim

MEMLEKETİNDE DEFNEDİLECEK

Cemil Ö.'nün gözden kaybolması sonrasında arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler; kısa sürede Cemil Ö.'nün cansız bedenine ulaştı. Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Cemil Ö.'nün cenazesinin memleketi Kahramanmaraş'ta defnedileceği öğrenildi. 

Uyarılara aldırmadı! Arkadaşlarına ‘yoruldum’ diye seslendi, sonra can verdi - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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