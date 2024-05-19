Uzatmalarda gelen 2 gol ortalığı savaş alanına çevirdi! İki takım tekme tokat birbirine girdi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Amasya'da oynanan bir amatör maçta yaşananlar izleyenleri şaşkına çevirdi. Olayların kopma noktası ise uzatmalarda gelen 2 gol oldu. İki takımın oyuncuları da sahanın ortasında birbirine girdi, duruma sinirlenen taraftarlardan biri de çöp kovası fırlattı.
Merzifonspor ile Suluova Sebatspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off maçının son anlarında futbolcular birbirine girdi. Suluova Sebatspor'un maçın uzatma dakikalarında peş peşe 2 golle galip gelmesi ortalığı savaş alanına çevirdi.
SAHAYA ÇÖP KOVASI FIRLATTILAR
İlk gol sonrası sevinen futbolcuların üstüne tribünden pet şişeler atıldı. Öfkelenen bir taraftarın tribünden sahaya çöp kovası da fırlattığı görüldü.
FUTBOLCULAR TEKME TOKAT BİRBİRİNE GİRDİ
İkinci golün ardından maçın bitiminde de iki takımın futbolcuları arasında yaşanan tekmeli, yumruklu kavgalar yine kameralarca kaydedildi. Görüntülerde taraftarların "Vur, vur, vur" diye tezahürat yapmaları da dikkat çekti. Stadyum görevlileri, teknik heyetler ve polis olayları sakinleştirmeye çalıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı