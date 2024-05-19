Uzatmalarda gelen 2 gol ortalığı savaş alanına çevirdi! İki takım tekme tokat birbirine girdi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 19 Mayıs 2024 09:25 - Güncelleme: 19 Mayıs 2024 09:45 - Güncelleme:

Merzifonspor, Bal, Haber

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Amasya'da oynanan bir amatör maçta yaşananlar izleyenleri şaşkına çevirdi. Olayların kopma noktası ise uzatmalarda gelen 2 gol oldu. İki takımın oyuncuları da sahanın ortasında birbirine girdi, duruma sinirlenen taraftarlardan biri de çöp kovası fırlattı.