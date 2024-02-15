Uzman isim İliç'teki toprak kaymasında 'ihmal olabilir' dedi, uyardı: Yarılanma ömrü 3 yıl!

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu alanda büyük bir toprak kayması meydana gelmiş, 9 işçi göçük altında kalmıştı. Peki göçüğü ne tetikledi? Siyanür sızıntısı yaşanırsa ne olur? Merak edilen soruları uzman isim cevapladı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ VE ESMA ALTIN'IN HABERİ

Gazi Üniversitesi Afet Yönetimi ve Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Üyesi Prof. Dr. Sami Oğuzhan Akbaş, heyelanın bir ihmal sebebiyle meydana geldiğini belirterek “Buralardaki toprağın mühendislik hesaplarıyla doğrulanması ve ona göre istiflenmesi gerekiyordu. Heyelanın yaşanması, burada şev eğimlerinin gereğinden dik ya da depolanan malzemenin gereğinden daha yüksek miktarda olduğu anlaşılıyor. Uydu görüntülerinden de heyelan, deformasyonlar ve çatlaklar vasıtasıyla kendisini önceden belli ediyor” dedi.

YAĞMUR YAĞARSA BULAŞMA RİSKİ VAR

Türk Toraks Derneği Çevre Sorunları Üyesi Dr. Nilüfer Aykaç da, altının cevherinden uzaklaştırılması için kullanılan siyanürün, özellikle yağmur sularıyla beraber toprağa karışarak yer altı sularına bulaşma riski olduğunu söyledi.

YARILANMA ÖMRÜ 3 YILI BULUYOR

Siyanürün yarılanma ömrünün 1-3 yıla kadar uzayabildiğini belirten Aykaç “Test sonuçları çıkana kadar özellikle yer altı suyu kaynaklarının kullanımından kaçınmalı. Toprak ile gelen sebze gibi gıdaların bol su ile yıkanması da önemli” dedi.