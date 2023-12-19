Uzman isimden dikkat çeken uyarı! 'Fay kırıldı kırılacak, gün sayıyor'

19 Aralık 2023 13:10 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 13:14

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi Çınarcık açıklarında meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından Gümüşhane 4,1 ve Erzincan 3,7 ile sallandı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde meydana gelen bu depremler vatandaşlar arasında büyük paniğe neden olurken, uzmanlardan açıklamalar peş peşe geldi.

"Depremler neden arttı? Hareketliliğin nedeni ne?" sorularının cevabı merak edilirken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın değerlendirmeleri gündem oldu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Pampal, "Yedisu Fayı kırıldı kırılacak gün sayıyor" dedi.

Prof. Dr. Süleyman Pampal'ın açıklamalarından önemli kısımlar şöyle:

"Gümüşhane'yi ele alalım. Gümüşhane dediğiniz yer Kuzey Anadolu Fayını Erzincan'dan, 50-60 km mesafede deprem olan Kelkit’ten başlamıştık. Hemen yakın doğusunda Kuzeydoğu Anadolu Fay Zonu var. Üstelik güncel dönemlerde, Erzurum'dan kuzeydoğuya doğru giden ve 7 üzeri depremler üretmiş.

"FAY KIRILDI KIRILACAK, GÜN SAYIYOR"

Erzincan ile Karlıova arasındaki Yedisu Fayı kırıldı kırılacak gün sayıyor. Yedisu Fayı kırılırsa sismik boşluk konumundadır. Gümüşhane, Zonguldak, Trabzon, Rize etkilenir. Orada meydana gelecek hasarların sorumlusu kim olacak? Vatandaşı böyle rehavete sürüklemenin alemi yok.

Marmara’yı en son 17 Ağustos depreminde yaşadık ama daha öncesi var. İstanbul başta ama Marmara depremleri bunlar... Tüm Marmara’yı Tekirdağ’dan, Çanakkale’den, Balıkesir, Bursa, Yalova bütün Marmara’nın kuzeyi, güneyi, doğusu, batısı, İzmit, Sakarya etkilenmiş geçmiş tarihsel depremlerde de. Günümüze kadar olan depremlerde de...

"1999'DA 130 KİLOMETREDEN UZAK YERLER YIKILDI"

İzmit Körfez üs merkezli olarak 17 Ağustos’ta kırıldı ama biz onu artık Marmara Depremi diyoruz. Çünkü sadece İzmit, Sakarya ve Yalova’yı yıkmadı. İstanbul’da Avcılar 130 kilometreden uzak yerler yıkıldı, bine yakın can kaybı var."