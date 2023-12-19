Türkiye’de yaşanan sarsıntılar sonrası Şener Üşümezsoy'dan kritik uyarı: ‘Asıl deprem orada olacak’ dedi ve o ilimizi işaret etti

19 Aralık 2023 11:56 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 12:01

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: YeniÇağ

Türkiye depremlerle sarsılmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Ardından Denizli ve Gümüşhane’de de sarsıntılar yaşandı.

Marmara denizinde, Çınarcık ilçesinin 8,52 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 11,18 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Yaşanan depremin ardından Prof. Dr. Şener Üşümezsoy deprem ve deprem bölgesine ilişkin yeni bir uyarı geldi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY’DAN YENİ UYARI

Üşümezsoy, yaptığı açıklamalarda "EMSC’nin Kuzey Anadolu fay hattı Armutlu Yarmazsın kuzeyinden Ve İmralı’nın kuzeyinden geçerek batıya doğru uzanmaktadır.

Bu depremde tam da bu EMCS’nin Kuzey Anadolu Fay hattı üzerindedir. Haritada görülen adalar fayı ise bir uçurum şeklinde yer almaktadır. Kuzey Anadolu fayıyla hiçbir ilgisi yoktur. Bu anlamda adalar fayı üzerinde olacak depremler senaryosunu bu deprem çöpe atmıştır." ifadelerini kullandı.

Konuşmasına devam eden Şener Üşümezsoy, şunları söyledi:

“Kuzey Anadolu Fayının Marmara devamı olan ve Avrasya kıtasıyla Anadolu kıtası sınırını belirleyen fay hattı Çınar çukurundan Güneye geçmektedir ve tam bu faiz üzerinde olan depremde oluşumdur. Diğer taraftan Teşvikiye'deki fayattan oluşan deprem 17 Ağustosta depremlerin oluşması, deprem normal faydır ve bu Teşvikiye’den Termal’a doğru uzanan bir fay hattı üzerinde sürekli deprem olmkatadır. . Bu fayın kuzey kalanındaki Teşvikiye Termal fayının kuzey simetrisindeki fayda Çekmece’ye doğru uzanan faydalı bir normal fay depremi olmuştur. Güney’de ise Gemlik Körfezi’nde çökme depremi söz konusudur.

Bu boyutuyla ele aladığımız zaman 17 ağustosta kırılan fayın batısındaki bölgede stres söz konusudur ve 1894’te kırılmış olan Kuzey Anadolu fay hattında olan 1894’te stres boşaldığı için bu oluşan depremler 17 Ağustos sonrası bölgede stres yüklenen fayların kırılmasını ifade etmektedir. Burada esas belirleyicinin Güney Gemlik körfezi hattı boyunca Mudanya’ya doğru giden fay hattıdır.”

“ASIL DEPREM O BÖLGEDE OLACAK”

Güncel bir harita yayımlayan Üşümezsoy, o bölgemizi işaret ederek şunları söyledi:

"Bu grafiklerde görüldüğü gibi Teşvikiye açıklarında olan depremde stres söz konusu. O fay, Bozburun Fayı ile güneyde Gemlik Körfezi’ne ulaşan bir bölgede risk taşımaktadır. Orada oluşan deprem modelinde stresin boşalacağı alan mor bölgedir. “1894 yılında kırılan Çınarcık’ın güneyindeki fay hattı Avrasya ile Anadolu Levhası arasındaki Kuzey Anadolu Fayı ve üzerine olan deprem o fayı tetiklemez. Ama 1999’da kırılan fayın stres yüklediği hat, Bozburun Fayı’ndan güneydeki Gemlik-Mudanya Fayı’na stres yükler. Esas olarak Gemlik-Mudanya Fayı’nda risk vardır. Kuzeydeki fayda stres yükü 1894’te boşalmıştır.

“İSTANBUL VE YALOVA FAYLARI ARASINDA İLİŞKİ YOK”

Burada kuzeydeki fay dediğimiz, Gemlik Fayı’nın kuzeyindeki Yalova Fayı’dır. Armutlu Yarımadası’nın hemen kıyısında olan bir faydır. Yoksa Adalar Fayı ve Kuzey Marmara’daki faylarla bir ilgisi yoktur. Kuzey Marmara’nın kenar fayları, esasında büyük İstanbul depreminin beklenildiği yer olarak öne sürülen yer değildir. Hatta bu kıyı faylar tam olarak fay bile değildir.

İstanbul kıyılarıyla Armutlu kıyıları arasındaki mesafe, Çınarcık- Teşvikiye hattında 40-50 km kadar uzanmaktadır. Bu anlamda bu Kuzey Marmara’da İstanbul’un kıyılarına 10 km uzaklıktaki faylar, Çınarcık’taki fay hattıyla bir ilgisi yoktur.”