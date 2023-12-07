Uzman isimden korkutan kar uyarısı! Sibirya soğukları geliyor, atkıları çıkartın: İşte 7 Aralık 2023 hava durumu raporu...

7 Aralık 2023 09:25 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 09:25

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Aralık Perşembe gününe ilişkin güncel hava durumu raporunu paylaştı. Birçok kentte sarı ve turuncu kodlu uyarı yapılırken gözler kar yağışına çevrildi. Peki İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Kar yağışları ne zaman geliyor? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika olarak uyardı. Sibirya soğukları geliyor! Ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten acil kodla uyardı. Atkıları bereleri çıkartın! Beyaz örtü geliyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SON DAKİKA OLARAK UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yağışların; öğleden sonra Bursa ve Balıkesir çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, akşam ve gece saatlerinde Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz ile İstanbul, Kocaeli, Yalova, Antalya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Marmara ve Kıyı Ege'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN KAR ALARMI! KEREM ÖKTEN TARİH VERİP UYARDI

Daha önce İstanbul’a ne zaman kar yağacağını doğru tahmin eden ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. İstanbul için kar uyarısında bulunan Ökten, “2006 Ocak ayının ortasındaki soğukları bu sene Aralık ortasında görmeye başladık. Kuzeyde bomba var. Uygun basınç dizilimleri ile dondurucu Sibirya soğukları ve ağır kar yağışları alabiliriz...” çağrısında bulundu.