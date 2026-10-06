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Vahap Seçer tutuklandı! Mersin'deki yolsuzluk soruşturmasında ara karar

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Mersin'de yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tutuklandı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer de tutuklanan isimler arasında yer aldı.

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Mersin'deki yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra dün adliyeye sevk edilen 60 şüphelinin savcılık sorgusu tamamlandı.

Vahap Seçer tutuklandı! Mersin'deki yolsuzluk operasyonunda ara karar
Başlık ResmiVahap Seçer tutuklandı! Mersin'deki yolsuzluk operasyonunda ara karar

Zanlılardan Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Tuncer dahil 50'si tutuklama, 10'u ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in tutuklanmasına karar verdi. Diğer şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Vahap Seçer tutuklandı! Mersin'deki yolsuzluk operasyonunda ara karar
Başlık ResmiVahap Seçer tutuklandı! Mersin'deki yolsuzluk operasyonunda ara karar

SORUŞTURMA SÜRECİ

Başsavcılıkça, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, 1 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Seçer, Özyiğit ve Tuncer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmış, daha sonra 1 zanlı daha yakalanmıştı. Büyükşehir Belediyesi dosyasında yer alan Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan ve 3 kişinin önceki operasyonda tutuklandıkları belirtilmişti.

Vahap Seçer tutuklandı! Mersin'deki yolsuzluk operasyonunda ara karar
Başlık ResmiVahap Seçer tutuklandı! Mersin'deki yolsuzluk operasyonunda ara karar
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Büyükşehir Belediyesinin 13 doğrudan temin ve ihale dosyasında usulsüzlük tespit edilmiş, söz konusu mal ve hizmet alımlarında Başkan Seçer'in "oluru"nun bulunduğu belirlenmişti.

Öte yandan, Mezitli Belediye Başkanı Tuncer hakkında husumetlisi olduğu kişilerin iş yerlerine silahlı saldırı düzenlettirdiği gerekçesiyle "silahlı suç örgütü yöneticiliği" kapsamında soruşturma yürütüldüğü öğrenilmiş, silahlı saldırı düzenlenen yerler arasında Yeni Parti Mersin İl Başkanlığı binası ve bir medya grubunun iş yerinin olduğu bildirilmişti.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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