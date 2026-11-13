Valilik saat verip yeniden uyardı! İstanbul'da fırtına teyakkuzu: 12 noktaya giriş yasaklandı

İstanbul'da etkili olan fırtına, binaların çatılarını uçurup ağaçları devirdi. Valilik fırtınanın yarın saat 05:00'a kadar süreceğini açıklayıp alınan önlemleri paylaştı. Buna göre 12 noktaya giriş yasaklandı, bazı seferler durduruldu.

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İstanbul'da dün geceden beri etkili olan kuvvetli rüzgâr ve fırtına, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul Valiliği, saat 13.00 itibarıyla çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike oluşturan parçalar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 74 ihbar ulaştığını duyurdu.

Yapılan açıklamada uyarılarda bulunularak şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda İstanbul genelinde, 13 Kasım 2026 saat 02.00 ile 14 Kasım 2026 saat 05.00 arasında kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiği bildirilerek SARI kodlu meteorolojik uyarı yapılmıştır. İstanbul, uyarılara paralel olarak gece saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisi altında bulunmaktadır.

Valilik saat verip yeniden uyardı! İstanbulda fırtına teyakkuzu: 12 noktaya giriş yasaklandı

74 İHBAR YAPILDI

Fırtınanın etkili olmaya başladığı saat 02.00'dan bu yana;

- TAMP kapsamında görevli 23 Afet Grubu, 39 Kaymakamlığımız ve İlgili kurumlara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Olası olumsuzluklara karşı haberleşme ve iletişim kanallarının kesintisiz açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi, ekipman ve personel planlamalarının yapılması istenmiştir.

- İlimiz genelinde 13 Kasım 2026 günü saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezimize çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike arz eden parçalar nedeniyle toplam 74 ihbar ulaşmış; ilgili kurumlarımız tarafından ihbarların tamamına müdahale edilmiştir.

Valilik saat verip yeniden uyardı! İstanbulda fırtına teyakkuzu: 12 noktaya giriş yasaklandı

12 ORMAN VE KORUYA GİRMEK YASAK

Fırtına nedeniyle oluşabilecek dal düşmesi ve ağaç devrilmesi riskine karşı ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla aşağıdaki alanlar geçici olarak ziyaretçi girişine kapatılmıştır:

Emirgan Korusu Yıldız Korusu Gülhane Korusu Küçük Çamlıca Korusu Büyük Çamlıca Korusu Fethi Paşa Korusu Hidiv Kasrı Korusu Beykoz Korusu Büyükdere Atatürk Fidanlığı Atatürk Kent Ormanı Florya Atatürk Kent Ormanı Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı

BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Kasım 2026 (bugün) saat 08.00 itibarıyla TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler durdurulmuştur.

- Şehir Hatları tarafından aşağıdaki hatlardaki seferler iptal edilmiştir:

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Büyükada-Sedef Adası Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Beşiktaş-Adalar Kadıköy-Karaköy-Eminönü Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer Sarıyer-Beykoz Bostancı-Adalar Ring Kabataş-Kadıköy-Adalar Kadıköy-Kabataş Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy Uzun Boğaz Turu Kadıköy-Beşiktaş Eminönü-Rumeli Kavağı hattının Beşiktaş ve Ortaköy uğramaları Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy

- Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring Hattı ile Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek ve Bebek-Üsküdar güzergâhlarında gerçekleştirilecektir.

Deniz otobüsü seferlerinde de iptaller yaşanmıştır. Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattının 11.30 seferi, Yalova-Yenikapı-Yalova hattının 11.45 karşılıklı seferleri, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy hattının 11.45 ve 12.30 karşılıklı seferleri ile Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattının 15.30 seferi iptal edilmiştir.

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise planlı olağan uçuşlar devam etmektedir. Vatandaşlarımızın kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkili olacağı süre boyunca dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili kurumlarımızın uyarılarını takip etmeleri önemle rica olunur."

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