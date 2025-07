Van Gölü'nde şoke eden görüntü! Tehlike eylül ayında daha da büyüyebilir

Türkiye’nin en büyük gölü ve aynı zamanda dünyanın en geniş sodalı gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü, iklim değişikliğinin etkisiyle ciddi oranda küçülmeye başladı. Yaklaşık 3.712 kilometrekarelik alanı kaplayan gölde su seviyesindeki düşüş, gözle görülür hale geldi.

DEĞİŞİM UYDU GÖRÜNTÜLERİNE YANSIDI

Son yıllarda yağışların azalması ve artan sıcaklıklarla birlikte buharlaşmanın şiddetlenmesi, gölde ciddi miktarda su kaybına yol açtı. Özellikle sığ bölgelerde su çekilmesi yüzlerce metreyi bulurken, yıllar içinde oluşan mikrobiyalitler ve geçmişte su altında kalan tarihi kalıntılar gün yüzüne çıkmaya başladı.

Bu değişim, uydu görüntülerinde de net bir şekilde izlenebiliyor.

"YAĞIŞ YÜZDE 60 AZALDI"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü’nün kapalı bir su kütlesi olduğunu ve dışa akışının bulunmadığını vurguladı. Akkuş, gölün su dengesinin büyük ölçüde kış aylarında yağan karla sağlandığını belirterek, "Van Gölü'nün su bütçesi oldukça hassas. Kar ve yağmurla gelen su girişine karşılık, buharlaşma gölden çıkan suyu oluşturuyor. Bu yıl Şubat ayında yağışlar mevsim normallerinin çok altında kaldı, hatta geçen yıllara göre yaklaşık yüzde 60 azaldı. Yaz aylarında da sıcaklıklar arttı ve buharlaşma hızlandı. Tüm bunlar Van Gölü’nde su seviyesinin daha da düşmesine neden oldu" dedi.

EYLÜL-EKİM AYLARINA DİKKAT

Van Gölü'nün su kaybetmeye devam ettiğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Su kaybını esas önümüzdeki Eylül-Ekim ayında göreceğiz. Van Gölü'nün yüzey suyunun muhtemelen şimdikine göre biraz daha düştüğünü, geriye doğru çekildiğini göreceğiz. Bu durumda en kötü etkilenen şüphesiz balıkçı limanları oluyor. Çünkü göl kenarında olan balıkçı limanlarındaki teknelerinin limana girişi ve çıkışı git gide zorlaşıyor. Çünkü su seviyesi biraz daha geriye çekildiği zaman maalesef limanlara girişi çıkış zorlaşıyor" ifadelerini kullandı.

"ASLINDA EN BÜYÜK TEHLİKE..."

Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, "Van Gölü için aslında en büyük tehlike çalışmayan atık su arıtma tesisleri. Van Gölü kapalı bir göl ve göle giren her bir damla kirlilik burada maalesef kalıyor dışarıya çıktısı yok. Bu sebepten dolayı çekilme kadar en büyük tehlike Van Gölü kenarındaki çalışmayan arıtma tesisler. Bu saatten sonra Van Gölü için her bir damla kirlilik bile fazla. Arıtma tesislerin her birinin çalıştırılması gerekiyor" diye konuştu.