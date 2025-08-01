YAŞ toplanıyor! Albay Gülden tuğgeneralliğe terfi ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Komuta Kademesinin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısı 5 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Ağustos ayının başında yapılması gelenek hâline gelen YAŞ toplantısı, ay başının hafta sonuna gelmesi sebebiyle bu sene 5 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Toplantının ilan edilen günde saat 12.00’de gerçekleşmesi bekleniyor.

TSK'DA DİKKAT ÇEKEN ATAMA

Öte yandan, TSK’da terfi eden isimler de belli olmaya başladı. Cumhuriyet tarihinin ilk kadın generali Özlem Yılmaz’ın ardından dikkat çeken bir atama daha gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 30 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2025/293 sayılı kararnameyle, Çankırı İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir tuğgeneralliğe terfi etti. Şakir, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Merkez Daire Başkanlığı görevine atandı.

30 AĞUSTOS İTİBARIYLA GEÇERLİ OLACAK

Ayrıca Jandarma’da 21 isim bir üst rütbeye yükseldi. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 10 ve 11’inci maddeleri uyarınca Jandarma Genel Komutanlığına mensup 21 general ve albay bir üst rütbeye terfi ettirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ilişkin terfiler, 30 Ağustos itibarıyla geçerli olacak.