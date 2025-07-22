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TSK'nın yeni 'ağır makineli' tüfeği! İlk kez vitrine çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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SAVUNMA SANAYİ, TÜRKİYE, TSK, Silah, Haber
Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) Türkiye'nin yerli savunma sanayi ürünleri boy göstermeye devam ediyor. Repkon tarafından geliştirilen 12,7x99 mm yerli ağır makineli tüfek ilk kez vitrine çıkarıldı.

Repkon tarafından geliştirilen 12,7x99 mm yerli ağır makineli tüfek, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) ilk kez sergilendi.

IDEF 2025, Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

TSK'nın yeni 'ağır makineli' tüfeği! İlk kez vitrine çıktı - 1. Resim

Fuarda birçok firma, yeni ürünlerini tanıtıyor. Bu kapsamda Repkon, yeni ağır makineli tüfeğini tanıttı.

Repkon İş Geliştirme Uzmanı Hazal Gülerkaya, AA muhabirine, 40 mm ürün gamına yeni bir ürün kattıklarını belirterek, 12,7x99 mm ağır makineli tüfeği tanıttıklarını söyledi.

Silahın piyade ve silah kule sistemlerinde kullanılabildiğini belirten Gülerkaya, tekli ve çoklu atış kabiliyetiyle öne çıktığını ifade etti.

TSK'nın yeni 'ağır makineli' tüfeği! İlk kez vitrine çıktı - 2. Resim

"KARA, DENİZ VE HAVA ARAÇLARINA ENTEGRE EDİLEBİLİYOR"

Gülerkaya, ağır makineli tüfeğin hızlı değiştirilebilir namlu özelliğine dikkati çekerek, "Kullanım alanlarına bakıldığında bölge taarruzu, bölge destek, alçak uçuşlu uçak ve helikopterlerin etkisiz hale getirilmesinde görev alıyor. Aynı zamanda ürünümüz kara, deniz ve hava araçlarına entegre edilebiliyor. Bunun yanı sıra tripotla da piyade atışını sağlayabiliyor." diye konuştu.

TSK'nın yeni 'ağır makineli' tüfeği! İlk kez vitrine çıktı - 3. Resim

Gövdedeki pikatinli ray sayesinde mekanik ve optik nişangahın aynı zamanda ya da ihtiyaç doğrultusunda farklı zamanlarda da kullanılabildiğini anlatan Gülerkaya, şunları kaydetti:

"Bir araştırma ve ihtiyaç doğrultusunda bu ürünü çıkarmaya karar verdik. Ürünle ilgili talepler mevcut. Fabrika ile beraber hızlı aksiyon alarak IDEF'te de ilk ürünümüzü sergiledik. Standımızda ayrıca 40 mm otomatik tamburalı bomba atarlarımız yer alıyor. 37-38 mm tamburalı gaz bomba atar silahlarımızı da sergiliyoruz. Ürünlerimiz rüştünü ispatlamıştır ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunmaktadır. NATO ülkelerine de ihracatımız devam etmektedir."

Gülerkaya, Repkon olarak yurt içi ve dışı birçok fuara katıldıklarını belirterek, "IDEF, en önemli savunma sanayisi fuarlarından biri. Yabancı heyetleri Türkiye'de ağırlamak, fabrikalarımızı ziyaret ettirebilmek, bizim için büyük bir şans. Buradaki etkileşimlerimiz daha sonraki işbirliklerimiz için bize bir temel oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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