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Van semalarında gizemli ışık! Gören telefonuna sarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Van'da dün akşam saatlerinde gökyüzünde beliren ışık hüzmesi paniğe neden oldu. Işık saçan cismi görenler o anları kaydetmek için cep telefonuna sarıldı. Daha sonra gözden kaybolan ışık hakkında konuşan bir vatandaş ise "Uçak düştü sandım" dedi.

Van semaları, dün saat 22.00 sıralarında esrarengiz bir ışığa ev sahipliği yaptı. Çevre illerden de görülen esrarengiz ışık, vatandaşlar tarafından cep telefonlarının kameralarıyla görüntülendi. Kısa bir süre ışık saçan cisim daha sonra gözden kayboldu.

'UÇAK DÜŞTÜ SANDIM"

Saim Yüksek isimli vatandaş, gökyüzüne bakan çocuklarının bir cisim gördüğünü ve o an herkesin farklı bir yorum yaptığını belirtti.

Van semalarında gizemli ışık! Gören telefonuna sarıldı - 1. Resim

Kız çocuklarının kuyruklu yıldıza ve hilale benzettiğini ifade eden Yüksel, şunları söyledi:

“Uluslararası uçakların güzergahı oluğu için ben de uçak düştü sandım. Daha sonra cismin Rusya'nın kıtalar arası balistik füzesi olduğunu öğrendik. Görüntüyü sosyal medyada da gördük. Van’da, İran ve Kuzey Irak’tan da görülmüş. Uçağın düşme ihtimali ise beni korkuttu."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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