Van'da altın yaldız işlemeli Tevrat olduğu tahmin edilen tarihi eser ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda 310 santimetre uzunluğunda, deri üstünde şamdan ve Davut Yıldızı sembolleri ile İbranice yazılar olan, altın yaldız işlemeli ve Tevrat olduğu düşünülen tarihi eser ele geçirildi.

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Van'ın İpekyolu ilçesinde, Tevrat olduğu düşünülen altın yaldız işlemeli tarihi eser ele geçirildi.

Van Valiliğinden paylaşılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İpekyolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığının engellenmesine yönelik "Takipli KOM Faaliyeti" başlatıldı.

SATMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Çalışmalar çerçevesinde elindeki tarihi eseri pazarlamaya çalıştığı tespit edilen M.D'nin (53) İpekyolu'ndaki evine operasyon yapıldı.

Operasyonda, 310 santimetre uzunluğunda, deri üstünde şamdan ve Davut Yıldızı sembolleri ile İbranice yazılar olan, altın yaldız işlemeli ve Tevrat olduğu düşünülen tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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