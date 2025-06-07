Van'da işten çıkarılan belediye işçileri 400 gündür eylemde! "Bayram şekeri bile alamayacak durumdayız"

Van'da DEM Partili belediyeler tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda görevlerine son verilen HAK-İŞ üyesi 817 çalışan, yaklaşık 400 gündür eylemlerine devam ediyor. Bir bayramı daha buruk karşılayan işçiler, "Çocuklarımıza bayram şekeri bile alamayacak durumdayız" açıklamasını yaptılar. Hizmet-İş Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz ise "Bir 400 gün daha geçse bu eylem sürecek" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinde, 2024 yılı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çok sayıda işçinin iş akdine son verilmişti. Edremit Belediyesi, Tuşba Belediyesi ve Gevaş Belediyesi'ndeki işçilerle birlikte şu ana kadar 817 kişinin iş akdine son verildiği belirtildi. HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğündeki eylemler aylardır devam ediyor. Maddi zorluklar yaşayan işçiler, Kurban Bayramı'nı buruk geçireceklerini söylerken; yetkililerden çözüm bekliyor.

"NEREYE KADAR GİDERSE GİTSİN"

Hizmet-İş Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, bir bayramı daha hüzünlü geçirdiklerini dile getirerek, "Haksız yere işinden edilen üyelerimiz bu bayramda da mağdur oldular. Evlerine, çocuklarına elleri boş dönecekler. Van'da yaklaşık 400 gündür eylemimiz devam ediyor. Bu 400 gün içinde nice bayramlar geldi geçti, okullar açıldı, şimdi okullar kapanacak; bu insanların ailesi, çocukları hala mağdur. Eylemimize devam edeceğiz. Nereye kadar giderse gitsin, 400 gün geçti, bir 400 gün daha geçse bu eylem sürecek. Biz burada haktan bahsediyoruz, biz burada hakikatten bahsediyoruz" ifadelerini kullandı.

"DERDİMİZİ TAM OLARAK ANLATAMIYORUZ"

Van genelinde şu ana kadar 817 işçinin işten çıkarıldığını, bu kişilerin 417'sinin dava açtığını hatırlatan Akdeniz, "Eyleme katılanların sayısı 200 ile 250 arasında değişiyor. Bugüne kadar herhangi bir kurul oluşturulmadı ve herhangi bir muhatap gelip bu insanların derdini sormadı. Biz derdimizi insanlara tam olarak anlatamıyoruz. Meclis'te gündeme getirdik ama herhangi bir dönüş olmadı. Bu bayramda da insanlar mağdur kaldı. Ben buradan herkese sesleniyorum; Bunlar neden mağdur kaldılar? Yüz kızartıcı bir suçları mı var? İşe mi gelmediler? Çalışmadılar mı? Bu insanlar bu bayramı da mağdur geçiriyorlar. Bu bayramda evlerine bırakın kurban kesmeyi; bir şeker, bir kolonya bile alamayacaklar" dedi.

"SESİMİZİ DUYAN YOK"

VASKİ'de işten çıkarılan 3 çocuk annesi Şahnaz Hüma Çırk, "Evim kira, 15 bin TL ama şu an ödeyemiyorum. Çocuklarıma bayramda bir tişört bile alamayacak duruma geldim. Bir yıldır burada mücadele ediyoruz ama sesimizi duyan yok. Kimse bizi görmüyor. Tek ricamız; Lütfen sesimizi duysunlar, lütfen bizi görsünler. Bayram kırık ve buruk geçiyor. Çocuklarımıza bayram şekeri bile alamayacak durumdayız. Bayram bizim için nasıl güzel geçebilir ki?" şeklinde konuştu.