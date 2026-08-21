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Vatandaşı milyonlarca lira dolandıran sahte bankacılar tutuklandı

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Vatandaşı milyonlarca lira dolandıran sahte bankacılar tutuklandı
Fotoğraf Başlığı Vatandaşı milyonlarca lira dolandıran sahte bankacılar tutuklandı

Adıyaman'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşın 4 milyon 337 bin 875 lirasını alan 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Adıyaman’da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp bir vatandaşı 4 milyon 337 bin 875 TL dolandırdıkları tespit edilen 6 şüpheli, yapılan operasyonla yakalanmalarının sonrasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Adıyaman’da bir vatandaşı telefonla arayan şüpheliler, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp farklı yöntemlerle vatandaşın 4 milyon 337 bin 875 TL’sini aldı. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden vatandaşın şikayeti sonrasında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık koordinesinde harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği birimleri, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, mağdurun para yolladığı hesapları ve para hareketlerini tek tek incelemeye aldı.

5 İLDE OPERASYON YAPILDI

Gerçekleştirilen teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları çerçevesinde İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Konya ve Hatay’da tespit edilen 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Operasyonda M.A.Z., O.Y., H.T., N.E., F.Y. ve İ.G. adlı 6 şüpheli, çeşitli dijital materyallerle beraber yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının sonrasında Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla alakalı soruşturma devam ediyor.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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