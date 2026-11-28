ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyeleri, ABD'li siyasiler ve bir TBMM milletvekilinin de aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey ismin X hesaplarını ele geçiren şüphelilere İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. X Corp.'un şikayetiyle başlatılan soruşturmada, Türkiye üzerinden platformun altyapısına siber saldırı düzenlediği tespit edilen 4 kişi gözaltına alınırken, adreslerindeki dijital materyallere el konuldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından X Corp.'un şikayeti üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin Türkiye üzerinden kurdukları bilişim sistemleri ile X Corp.'un altyapısına ve sunucularına yönelik saldırı yaptıkları belirlendi.

ABD'Lİ SİYASİLERİN HESAPLARINI ELE GEÇİRDİLER

Soruşturma kapsamında, ABD'de bulunan siyasi liderler, üst yöneticiler, şirketler, markalar, haber ağları, görevdeki ABD kongre üyeleri, kolluk kuvvetleri ve gri rozetli hükümet hesapları, ticari ortaklar ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine üyeleri ile TBMM'de görevli bir milletvekilinin hesaplarının ele geçirildiği iddialarına yönelik araştırma yapıldı.

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Yapılan incelemelerde, söz konusu eylemlerde bulunduğu değerlendirilen 4 şüpheli tespit edildi. Zanlıların yakalanması ve suç unsuru içeren dijital materyallerin ele geçirilmesi amacıyla ikametlerinde arama yapıldı, el koyma tedbiri uygulandı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düğmeye basan İstanbul Emniyeti'ne bağlı polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIİstanbul

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